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Верховный суд Венесуэлы передумал лишать парламент полномочий

01.04.2017 18:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Верховный суд Венесуэлы отменил свое решение лишить законодательных полномочий Национальную ассамблею, в которой доминирует оппозиция.


Фото: Reuters

Ранее президент страны Николас Мадуро и вице-президент Тарек Эль-Айссами призвали суд пересмотреть свое решение о лишении Национальной ассамблеи законодательных полномочий.

В пятницу решение суда также осудила генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега. Она назвала решение Верховного суда подрывом конституционного порядка.

Постановление Верховного суда, принятое в минувшую среду, фактически означало роспуск Национальной ассамблеи. Законодательные полномочия, согласно этому решению, переходили к Верховному суду, что по сути позволило бы судьям самостоятельно принимать законы.

Обосновывая свое решение, судьи заявили, что депутаты парламента "потеряли уважение к себе" после обвинений трех депутатов от оппозиции в нарушениях на выборах в 2015 году.

Суд не уточнил, когда и на каких условиях он может вернуть парламенту законодательную власть.

В четверг, после того как Верховный суд взял на себя законодательные полномочия однопалатного парламента, Венесуэлу охватили акции протеста. В ряде районов Каракаса произошли столкновения студентов с полицией.

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес через СМИ призвал армию, которая до сих пор поддерживала Мадуро, выступить против президента.

Оппоненты правительства предупреждали, что такое развитие событий - лишение полномочий парламента - приближает страну к авторитарной власти президента Николаса Мадуро.

Организация американских государств (ОАГ) назвала этот шаг последним ударом по демократии в стране, а генеральный секретарь ОАГ Луис Альмагро - государственным переворотом, сконструированным правительством Мадуро.

Критики Мадуро говорят, что он уже в течение нескольких месяцев расширяет властный контроль на фоне углубляющегося экономического кризиса в стране.

Обострение внутриполитической ситуации в Венесуэле происходит на фоне серьезного экономического кризиса.

В стране самая высокая в мире инфляция - по прогнозам Международного валютного фонда, в 2018 году ее уровень может достигнуть 1660%.

Правительство и оппозиция возлагают друг на друга ответственность за экономические проблемы страны.

 
 
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Постановление Верховного суда, принятое в минувшую среду, фактически означало роспуск Национальной ассамблеи.

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