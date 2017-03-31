Международная коалиция во главе с США сообщила , что с августа 2014 года по февраль 2017 года общее число возможных жертв среди гражданского населения в Сирии и Ираке в результате нанесенных ей авиаударов составило 396 человек.

«На сегодняшний день, по данным за период с августа 2014 года по февраль 2017 года, коалиция провела в общей сложности 18,6 тысячи авиаударов… За этот период общее число возможных жертв среди гражданского населения составило 396 человек», — сказано в заявлении.

Также в коалиции признали «заслуживающими доверия» 15 сообщений о гибели мирных жителей в результате авиаударов, совершенных во время штурма Мосула.

Ранее сообщалось, что Пентагон расследует информацию о гибели 200 жителей Мосула от авиаударов США.