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Коалиция во главе США признала гибель 396 мирных жителей при авиаударах

01.04.2017 20:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Международная коалиция во главе с США сообщила, что с августа 2014 года по февраль 2017 года общее число возможных жертв среди гражданского населения в Сирии и Ираке в результате нанесенных ей авиаударов составило 396 человек.

«На сегодняшний день, по данным за период с августа 2014 года по февраль 2017 года, коалиция провела в общей сложности 18,6 тысячи авиаударов… За этот период общее число возможных жертв среди гражданского населения составило 396 человек», — сказано в заявлении.

Также в коалиции признали «заслуживающими доверия» 15 сообщений о гибели мирных жителей в результате авиаударов, совершенных во время штурма Мосула.

Ранее сообщалось, что Пентагон расследует информацию о гибели 200 жителей Мосула от авиаударов США.

 
 
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"На сегодняшний день, по данным за период с августа 2014 года по февраль 2017 года, коалиция провела в общей сложности 18,6 тысячи авиаударов… За этот период общее число...

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