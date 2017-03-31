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Коалиция во главе США признала гибель 396 мирных жителей при авиаударах
01.04.2017 20:06 — Новости Мира | Tut.by
Международная коалиция во главе с США
«На сегодняшний день, по данным за период с августа 2014 года по февраль 2017 года, коалиция провела в общей сложности 18,6 тысячи авиаударов… За этот период общее число возможных жертв среди гражданского населения составило 396 человек», — сказано в заявлении.
Также в коалиции признали «заслуживающими доверия» 15 сообщений о гибели мирных жителей в результате авиаударов, совершенных во время штурма Мосула.
Ранее сообщалось, что Пентагон
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"На сегодняшний день, по данным за период с августа 2014 года по февраль 2017 года, коалиция провела в общей сложности 18,6 тысячи авиаударов… За этот период общее число...
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