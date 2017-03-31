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В пригороде Парижа прогремел взрыв, около 30 человек пострадали
01.04.2017 20:18 — Новости Мира | Tut.by
В пригороде Парижа прогремел взрыв, около двадцати человек пострадали.
Взрыв произошел на карнавале в пригороде Парижа. Порядка 30 человек пострадали, по первоначальным данным — это не теракт.
По информации газеты
Согласно информации издания, причиной взрыва был не теракт, а несчастный случай. На месте инцидента работают полиция и спасатели.
(Будет дополнено).
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Взрыв произошел на карнавале в пригороде Парижа. Порядка 30 человек пострадали, по первоначальным данным - это не теракт.
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