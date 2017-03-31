В пригороде Парижа прогремел взрыв, около двадцати человек пострадали.

Взрыв произошел на карнавале в пригороде Парижа. Порядка 30 человек пострадали, по первоначальным данным — это не теракт.

Parisien , за помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока. Взрыв раздался около 17.30 местного времени в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева. По информации газеты, за помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока. Взрыв раздался около 17.30 местного времени в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.

Согласно информации издания, причиной взрыва был не теракт, а несчастный случай. На месте инцидента работают полиция и спасатели.

(Будет дополнено).