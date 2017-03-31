﻿ В пригороде Парижа прогремел взрыв, около 30 человек пострадали. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В пригороде Парижа прогремел взрыв, около 30 человек пострадали

01.04.2017 20:18 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В пригороде Парижа прогремел взрыв, около двадцати человек пострадали.

Взрыв произошел на карнавале в пригороде Парижа. Порядка 30 человек пострадали, по первоначальным данным — это не теракт.

По информации газеты Parisien, за помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока. Взрыв раздался около 17.30 местного времени в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева.
 
Согласно информации издания, причиной взрыва был не теракт, а несчастный случай. На месте инцидента работают полиция и спасатели.
 

(Будет дополнено).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв произошел на карнавале в пригороде Парижа. Порядка 30 человек пострадали, по первоначальным данным - это не теракт.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Коалиция во главе США признала гибель 396 мирных жителей при авиаударах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика