Кабинет министров Великобритании пришел к соглашению, что на переговорах с ЕС во время Brexit Лондон должен использовать свое преимущество в безопасности над остальной Европой и, в частности, страх Европы перед «российской угрозой». Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на «официальный отчет» в виде аудиозаписи переговоров британских министров, который оказался в распоряжении газеты.

По данным газеты, в заседании участвовали министр обороны Майкл Фэллон, глава МИД Борис Джонсон, министр Brexit Дэвид Дэвис и канцлер казначейства Филип Хэммонд.

Как следует из записи, Борис Джонсон заявил, что в вопросах безопасности во время переговоров Лондон обладает «сильной рукой» и «не должен быть инициатором». Министр обороны Майкл Фэллон в свою очередь заявил, что «незащищенность Европы находится на высшем уровне со временем холодной войны». «Наблюдается возрастание российской агрессии, — сказал Фэллон. — ЕС нуждается в наших возможностях».

Дэвид Дэвис, как сообщает Telegraph, отметил, что Великобритания не должна «преуменьшать свои силы» в переговорах.​ Канцлер казначейства Филип Хэммонд, как утверждает Telegraph, заявил, что Евросоюз не предложит Лондону такие условия экономического сотрудничества, которые отпугнули бы Британию от сотрудничества по безопасности.

В конце встречи премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что вопросы безопасности играют «определяющую роль для ЕС», поэтому Лондон в сильной позиции, пишет The Telegraph.

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«Несмотря на нюансы, я думаю, что в кабмине убеждены в том, что мы находимся на более сильной позиции, и европейцы это знают», — утверждает источник газеты, знакомый с переговорами министров. ​Собеседник The Telegraph отказался комментировать утечки, однако подчеркнул, что Лондону нужны «особенные условия партнерства, которые будут покрывать все аспекты, включая безопасность». Впрочем, он отметил, что Лондон не собирается «угрожать» Европе, но осознает свое преимущество.

Ранее Тереза Мэй передала послание об активации ст. 50 Лиссабонского договора председателю Европейского совета Дональду Туску, таким образом официально начав выход Великобритании из Евросоюза. На шести страницах послания Мэй упомянула слово безопасность 11 раз, подсчитал The Telegraph.

«В отношении безопасности неудача на переговорах будет означать ослабление кооперации по борьбе с преступностью и терроризмом», — написала премьер-министр.