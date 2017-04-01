Полиция задержала более 40 человек в центре Москвы, среди них несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержанных провели в полицейские автобусы.



Фото: Олег Яковлев/РБК

В то же время представитель организации «Новая оппозиция» Роман Ковалев заявил «Интерфаксу», что, по его данным, на Триумфальной площади задержано около 40 человек.

По данным ТАСС, участники акции пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля, но полиция перекрыла движение у Старопименовского переулка и начала задерживать протестующих.

Как сообщил РБК один из активистов движения «Новая оппозиция» Юрий Горский, на «прогулке оппозиции» задержания начались с момента начала акции. «Как только началось движение „прогулок“, практически сразу начались задержания на противоположной стороне Триуфальной площади. Их повезли в Пресненское ОВД», — отметил он, добавив, что всего в акции приняли участие около 300 человек.

Бывший глава компании ЮКОС, лидер движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский назвал несогласованную акцию 2 апреля в центре Москвы «провокацией власти». По словам Ходорковского, акция организована с целью «слить протест». Об этом он написал в своем Twitter.​