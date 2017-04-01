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В центре Москвы задержали 40 участников "прогулки оппозиции"
02.04.2017 15:23 — Новости Мира | Tut.by
Полиция задержала более 40 человек в центре Москвы, среди них несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержанных провели в полицейские автобусы.
В то же время представитель организации «Новая оппозиция» Роман Ковалев заявил «Интерфаксу», что, по его данным, на Триумфальной площади задержано около 40 человек.
По данным ТАСС, участники акции пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля, но полиция перекрыла движение у Старопименовского переулка и начала задерживать протестующих.
Как сообщил РБК один из активистов движения «Новая оппозиция» Юрий Горский, на «прогулке оппозиции» задержания начались с момента начала акции. «Как только началось движение „прогулок“, практически сразу начались задержания на противоположной стороне Триуфальной площади. Их повезли в Пресненское ОВД», — отметил он, добавив, что всего в акции приняли участие около 300 человек.
Бывший глава компании ЮКОС, лидер движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский назвал несогласованную акцию 2 апреля в центре Москвы «провокацией власти». По словам Ходорковского, акция организована с целью «слить протест». Об этом он написал в своем Twitter.
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