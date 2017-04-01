﻿ В центре Москвы задержали 40 участников "прогулки оппозиции". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В центре Москвы задержали 40 участников "прогулки оппозиции"

02.04.2017 15:23 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полиция задержала более 40 человек в центре Москвы, среди них несколько несовершеннолетних. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержанных провели в полицейские автобусы.


Фото: Олег Яковлев/РБК

В то же время представитель организации «Новая оппозиция» Роман Ковалев заявил «Интерфаксу», что, по его данным, на Триумфальной площади задержано около 40 человек.

По данным ТАСС, участники акции пытались пройти по Тверской улице в сторону Кремля, но полиция перекрыла движение у Старопименовского переулка и начала задерживать протестующих.

Как сообщил РБК один из активистов движения «Новая оппозиция» Юрий Горский, на «прогулке оппозиции» задержания начались с момента начала акции. «Как только началось движение „прогулок“, практически сразу начались задержания на противоположной стороне Триуфальной площади. Их повезли в Пресненское ОВД», — отметил он, добавив, что всего в акции приняли участие около 300 человек.

Бывший глава компании ЮКОС, лидер движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский назвал несогласованную акцию 2 апреля в центре Москвы «провокацией власти». По словам Ходорковского, акция организована с целью «слить протест». Об этом он написал в своем Twitter.​

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники прогулки оппозиции начали свое следование к Тверской в сопровождении двух автозаков и полицейского автомобиля, а также сотрудников полиции, облаченных...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
СМИ узнали о планах Лондона использовать тему "угрозы России" при Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика