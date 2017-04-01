Известный телеведущий телеканала Fox News Билл О’Рейли совместно с телеканалом выплатил 13 млн долларов женщинам, пострадавшим от сексуальных домогательств со стороны 67-летнего журналиста. В России О’Рейли стал известен после того, как во время интервью с Дональдом Трампом назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и затем отказался извиниться за это.





О многомиллионных компенсациях сообщает газета The New York Times. По итогам собственного расследования издание утверждает, что выплаты осуществлялись в течение последних 15 лет.

Женщины, обвинявшие О’Рейли, работали с ним или появлялись в его передаче. Будучи влиятельным человеком на телеканале, О’Рейли предлагал им совет или профессиональную помощь, а затем требовал сексуальных отношений, вызывая опасения, что отказ затормозит развитие карьеры протеже.

Как отмечает РБК , ранее были известны два подобных случая: в 2004 и 2016 годах. NYT утверждает, что выплаты компенсаций от О’Рейли и его работодателя добились пять женщин.

Как пишет NYT, «женщины, которые делали заявления против О’Рейли, работали на него или появлялись в его шоу (The O’Reilly Factor). Они жаловались на широкий спектр действий (со стороны О’Рейли), в том числе на словесные оскорбления, непристойные комментарии, нежелательные приставания и телефонные звонки, которые звучали так, как будто О’Рейли занимался мастурбацией». (Цитата по RNS .)

Телеканал Fox News отказался комментировать эту информацию. Он также не стал сообщать, был ли О’Рейли наказан в связи с этими обвинениями.