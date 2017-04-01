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Эрдоган: Турцию не принимают в ЕС, потому что это христианский союз

02.04.2017 18:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что Турцию вот уже 54 года не принимают в ЕС, потому что это христианский союз. Об этом, как сообщило Anadolu, турецкий лидер заявил на митинге в Анкаре перед референдумом по изменениям в конституции, который намечен на 16 апреля.

По информации агентства, «Эрдоган отметил, что лидеры всех стран ЕС собрались в Ватикане, чтобы выслушать папу римского».

«Знаете, почему Турцию не принимают в ЕС уже 54 года? Причина предельно ясна: ЕС — это христианский союз. 16 апреля одновременно станет днем, когда будет дан ответ на позицию ЕС», — сказал глава государства.

Переговоры Турции о вступлении в Европейский союз ведутся с 2005 года. 23 марта Эрдоган заявил, что ЕС «могут ждать сюрпризы» после референдума по поправкам в конституцию.

Поправки предлагают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской.

Напряженность в нынешних отношениях Турции и ЕС связана с запретом выступлений турецких политиков в ряде европейских стран. Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в некоторых государствах ЕС в поддержку конституционной реформы в Турции. Власти Нидерландов отказались выдавать разрешение на приземление в Роттердаме самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, а затем не дали провести там же агитационный митинг министру по делам семьи и социальной политике Фатме Сайян Бетюль Кайя. Машина министра была остановлена полицией и под конвоем препровождена до границы с Германией.

 
 
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Такое заявление президент Турции сделал, выступая на митинге в Анкаре перед референдумом по изменениям в конституции

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