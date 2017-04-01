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Спецпредставитель Путина перекрестился после вопроса о митингах

02.04.2017 21:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ​перекрестился, после того, как журналисты задали ему вопрос об акциях протеста, прошедших в России, передает корреспондент РБК.

Разговор произошел на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость», который проходит в Санкт-Петербурге.

У бывшего главы администрации президента журналисты спросили, как бы он себя повел, если бы по-прежнему занимался внутренней политикой, и люди бы вышли на антикоррупционные митинги против премьер-министра.

«Я бы сначала разобрался, в чем суть претензий, — перекрестившись, заявил спецпредставитель президента. — Если они носят юридический характер, — это одно. А если, откровенно говоря, голословны, — это совершенно другое». Все зависит от контекста, подчеркнул Иванов.

При этом Иванов не ответил на другой вопрос: не считает ли он, что выход большого количества молодежи на антикоррупционные митинги связан с ошибками властей. Он потребовал от журналистов сказать, сколько процентов молодежи от общего количества молодых людей в стране вышло на митинги. Один из представителей СМИ сказал, что доля участвовавшей молодежи была большая.

«Я с вами не согласен», — заявил на это Иванов.

В воскресенье, 26 марта, по всей России прошли организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального митинги против коррупции. Выступающие требовали от власти дать ответ на обвинения в коррупции, выдвинутые в отношении премьера Дмитрия Медведева в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

Несмотря на то, что в Москве власти объявили акцию несогласованной, на улицы города по официальным данным вышли около 8 тыс. человек, организаторы заявили о 15−25 тыс. демонстрантов. По данным сайта «ОВД-Инфо», в тот день полицейские задержали более 1000 человек.

Президент Владимир Путин отреагировал на митинги 30 марта, выступая на Арктическом форуме. Он вспомнил об «арабской весне» и Евромайдане и отметил, что эти события «привели к хаосу». «Мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией», — сказал Путин. «Проблема последнее время стала меньше, о чем свидетельствуют опросы общественности. Я считаю неправильным, когда политические силы пытаются использовать этот инструмент для своей раскрутки, а не для улучшения ситуации в стране», — добавил Путин.

«Это инструмент арабской весны: мы очень хорошо знаем, к чему это привело. Это же стало поводом для государственного переворота на Украине и повергло страну в хаос», — подчеркнул президент. «Все, кто выходят за рамки закона, должны нести ответственность в рамках российского законодательства», — сказал он.

 
 
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У бывшего главы администрации президента журналисты спросили, как бы он себя повел, если бы по-прежнему занимался внутренней политикой, и люди бы вышли на...

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