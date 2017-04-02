В парламент Армении проходят четыре партии, а лидирует правящая Республиканская партия с 46% голосов, показали данные экзитпола, проведенного компанией Baltic Surveys / The Gallup Organization по заказу телеканала «Еркир Медиа», сообщило News.am.





Второе место с 25%, по данным опроса, у «Блока Царукяна». Третью строчку занимает оппозиционный блок «Елк» («Выход») — 10%. На четвертой позиции — «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» с 5%. Были опрошены 19 130 избирателей. Опросы проводились во всех 13 избирательных округах на 125 избирательных участках.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать более 5% голосов, партийным блокам — более 7%.

Выборы в парламент Армении прошли 2 апреля. Явка составила 50,93%, сообщил ЦИК.

Парламентские выборы проходили по новой системе — исключительно пропорциональной. Избирался минимум 101 депутат сроком на пять лет, еще четыре места зарезервированы для представителей этнических меньшинств. В парламенте уходящего созыва было 131 депутатское место.

Выборы знаменуют переход от президентской к парламентской республике. Окончательно он будет оформлен после истечения в феврале 2018 года президентских полномочий Сержа Саргсяна. Согласно новой редакции Конституции, полномочия следующего президента будут исключительно представительскими, а изберет его парламент. Однако уже по итогам парламентских выборов изменится процедура утверждения премьер-министра: его предложит и утвердит партия или коалиция партий, получившая большинство мест в парламенте. Изменение государственного устройства было одобрено на референдуме 6 декабря 2015 года.