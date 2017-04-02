Премьер-министр Сербии Александар Вучич побеждает на президентских выборах в первом туре с результатом 59,89%. Об этом сообщил председатель Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич.



Александр Вучич. Фото: Reuters

Ранее о том, что Вучич побеждает в первом туре выборов с результатом 58,5%, сообщил исследовательский центр Ipsos.

Сообщалось, что после обработки 37,6% бюллетеней Александар Вучич набирает 58,5%, бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом в 13,4%. На третьем месте находится политик-пародист Лука Максимович с результатом в 9,5%, за ним следуют экс-глава МИД Сербии Вук Еремич (5,3%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,4%).

Явка на выборах, по данным штаба Вучича, составила около 55,5%.

Вучич поблагодарил народ Сербии за доверие. Он пообещал продолжить путь в ЕС при сохранении добрых отношений с РФ и КНР. «Для меня важно, что эти выборы продемонстрировали, что подавляющее большинство граждан Сербии одобряет продолжение пути в ЕС при поддержании тесных связей с Китаем и Россией», — сказал будущий президент. Вучич заявил, что свой первый визит совершит в Китай.

Как сообщил корреспонденту ТАСС глава российской делегации наблюдателей, член Центризбиркома России Василий Лихачев, президентские выборы в Сербии прошли без нарушений и в спокойном режиме.

Президент Сербии избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции, он представляет страну на международной арене, предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать и накладывать вето на законы, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает награды, является верховным главнокомандующим вооруженных сил.





Александр Вучич посещал Минск с официальном визитом в конце января. Спустя несколько дней он выразил благодарность Александру Лукашенко за сердечное гостеприимство сербской делегации в Минске. «Считаю высокой честью, что для встречи со мной Вы отвели гораздо больше времени, чем планировалось. Это честь, оказанная мне, я считаю это очередным доказательством того, что наши государства и народы связывают глубокое уважение и традиционно дружественные отношения», — говорилось в послании . Вучич отметил, что был поражен энергией и силой идей президента Беларуси, воплощение которых в жизнь ведет страну по пути развития.