Кандидат от правящего левого блока «Альянс Страна» («Альянс ПАИС»), бывший вице-президент Ленин Морено получил наибольшее число голосов во втором туре президентских выборов в Эквадоре. Об этом свидетельствуют первые официальные итоги, обнародованные Национальным избирательным советом (НИС) южноамериканской страны.



Ленин Морено. Фото: Reuters

По предварительным данным, полученным после обработки 92,35% бюллетеней, Морено заручился поддержкой 51,05% избирателей. Его соперник, представитель правоцентристского «Движения CREO», экс-банкир Гильермо Лассо получил 48,95% голосов. Соответствующая информация была опубликована на электронном табло, размещенном в пресс-центре НИС, трансляцию из которого ведет телеканал Televicentro .

Между тем многие сторонники оппозиции отказываются признавать официальные результаты. Несколько сотен человек, выступающих в поддержку Лассо, организовали пикет с южной стороны здания НИС в столице южноамериканской страны Кито. В то же время эквадорцы, которые голосовали за Морено, проводят собственную акцию с северной стороны от этого учреждения.

Ранее в Эквадоре завершилось голосование в рамках второго тура президентских выборов. При этом экзитполы не смогли дать однозначного ответа на вопрос о том, кто одержал победу по итогам голосования. По данным компании Cedatos, лидером избирательной гонки стал представитель оппозиционного «Движения CREO» Гильермо Лассо, получивший 53,2% голосов против 46,8% у Ленина Морено.

В то же время компания Perfiles de Opinion сообщила о победе Морено с 52,2% голосов против 47,8% у Лассо. После обнародования экзиполов оба кандидата объявили о своей победе.

Избранный президент вступит в должность 24 мая. Его мандат рассчитан на четыре года.

«Самое чистое правительство»

Морено пообещал полностью искоренить коррупцию в стране, а также сформировать самое чистое правительство в истории страны.

«Мы сформируем самое чистое правительство в истории Эквадора. Я хочу полностью искоренить коррупцию», — сказал он в ходе выступления, которое транслировал телеканал Televicentro . Морено также заверил, что станет «президентом всех эквадорцев» вне зависимости от того, какого кандидата они поддержали.