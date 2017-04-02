Президент Молдовы Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян подпишут меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Церемония состоится в рамках открывающегося в понедельник в Кишиневе международного Форума «Евразийский экономический союз — Республика Молдова».



Фото: Reuters

«Молдова заинтересована в сотрудничестве с ЕАЭС, которое выгодно для нашей страны — как показали многочисленные опросы, это поддерживает более 50% граждан нашей страны. Мы, безусловно, должны найти общие интересы и возможности для взаимодействия и с нашими соседями — ЕС и с нашими друзьями — стратегическими партнерами из Евразийского союза», — сказал Додон в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он подчеркнул, что цель меморандума — активизировать всестороннее сотрудничество между государствами — членами ЕАЭС, Евразийской экономической комиссией и Молдовой, что позволит увеличить объемы взаимной торговли и инвестиций, реализовать меры, направленных на устранение барьеров, препятствующих развитию торговли и привлечению инвестиций.

«Меморандум не противоречит другим договоренностям, подписанным Молдовой — тому же соглашению об ассоциации с ЕС. Молдове суждено быть в хороших отношениях и с Востоком, и с Западом», — подытожил Додон.

В работе форума, как ожидается, примут участие член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев, главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик, другие гости.

Правительство стремится в ЕС

Со своей стороны, премьер Молдовы Павел Филип, представляющий правящую коалицию проевропейских партий, считает, что «присутствие республики в проекте ЕАЭС несовместимо с зоной свободной торговли, созданной между республикой и ЕС. Комментируя подписание меморандума, он отметил, что «без участия правительства Молдова не сможет быть активным участником этого объединения».

Додон считает, что подписанное в 2014 году правительством соглашение об свободной торговле с ЕС невыгодно для Молдовы. По его словам, оно «привело к снижению экспорта и обанкротило тысячи местных производителей». Он напомнил, что восстановление отношений с Россией было одним из главных пунктов в его предвыборной программе, что позволило ему победить на всенародных выборах в декабре прошлого года.

Президент против правящего большинства

Молдовой с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий, лидеры которых обещали добиться вступления страны в ЕС. Однако ее правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов, хищением из банковской системы страны € 1 млрд, что сопоставимо с 20% ВВП страны. Последние опросы показали, что более 80% населения не доверяют нынешним властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на сближение с ЕС снизилось с 2010 года с 70% до 38%. При этом число тех, кто высказывается в пользу интеграции страны в Евразийский экономический союз, выросло до 44%.

Такие настроения сказались на прошедших в ноябре прошлого года всенародных выборах президента, победу на которых одержал сторонник евразийской интеграции Додон. В ходе прошедшего в феврале визита в Брюссель, глава Молдовы во время встреч с руководством ЕС раскритиковал соглашение об ассоциации, заявив, что оно может быть денонсировано, если на то будет воля народа, выраженная на референдуме или в ходе выборов в парламент.

Он подчеркнул, что цель меморандума — активизировать всестороннее сотрудничество между государствами — членами ЕврАзЭС, Евразийской экономической комиссией и Молдавией, что позволит увеличить объемы взаимной торговли и инвестиций, реализовать меры, направленных на устранение барьеров, препятствующих развитию торговли и привлечению инвестиций. «Меморандум не противоречит другим договоренностям, подписанным Молдавией — тому же соглашению об ассоциации с ЕС. Молдавии суждено быть в хороших отношениях и с Востоком, и с Западом», — подытожил Додон. В работе форума, как ожидается, примут участие член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев, главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик, другие гости. Правительство стремится в ЕС Со своей стороны, премьер Молдавии Павел Филип, представляющий правящую в Молдавии коалицию проевропейских партий, считает, что «присутствие республики в проекте ЕврАзЭС несовместимо с зоной свободной торговли, созданной между республикой и ЕС. Комментируя подписание меморандума, он отметил, что «без участия правительства Молдавия не сможет быть активным участником этого объединения». Додон считает, что подписанное в 2014 году правительством соглашение об свободной торговле с ЕС невыгодно для Молдавии. По его словам, оно «привело к снижению экспорта и обанкротило тысячи местных производителей». Он напомнил, что восстановление отношений с Россией было одним из главных пунктов в его предвыборной программе, что позволило ему победить на всенародных выборах в декабре прошлого года. Президент против правящего большинства Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий, лидеры которых обещали добиться вступления страны в ЕС. Однако ее правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов, хищением из банковской системы страны € 1 млрд, что сопоставимо с 20% ВВП страны. Последние опросы показали, что более 80% населения не доверяют нынешним властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на сближение с ЕС снизилось с 2010 года с 70% до 38%. При этом число тех, кто высказывается в пользу интеграции страны в Евразийский экономический союз, выросло до 44%. Такие настроения сказались на прошедших в ноябре прошлого года всенародных выборах президента, победу на которых одержал сторонник евразийской интеграции Додон. В ходе прошедшего в феврале визита в Брюссель, глава Молдавии во время встреч с руководством ЕС раскритиковал соглашение об ассоциации, заявив, что оно может быть денонсировано, если на то будет воля народа, выраженная на референдуме или в ходе выборов в парламент.



Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/4146180 Подробнее на ТАСС:http://tass.ru/ekonomika/4146180 Президент Молдавии Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян подпишут меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС). Церемония состоится в рамках открывающегося в понедельник в Кишиневе международного Форума «Евразийский экономический союз — Республика Молдова». «Молдавия заинтересована в сотрудничестве с ЕврАзЭС, которое выгодно для нашей страны — как показали многочисленные опросы, это поддерживает более 50% граждан нашей страны. Мы, безусловно, должны найти общие интересы и возможности для взаимодействия и с нашими соседями — ЕС и с нашими друзьями — стратегическими партнерами из Евразийского союза», — сказал президент Молдавии в беседе с корреспондентом ТАСС. Он подчеркнул, что цель меморандума — активизировать всестороннее сотрудничество между государствами — членами ЕврАзЭС, Евразийской экономической комиссией и Молдавией, что позволит увеличить объемы взаимной торговли и инвестиций, реализовать меры, направленных на устранение барьеров, препятствующих развитию торговли и привлечению инвестиций. «Меморандум не противоречит другим договоренностям, подписанным Молдавией — тому же соглашению об ассоциации с ЕС. Молдавии суждено быть в хороших отношениях и с Востоком, и с Западом», — подытожил Додон. В работе форума, как ожидается, примут участие член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев, главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик, другие гости. Правительство стремится в ЕС Со своей стороны, премьер Молдавии Павел Филип, представляющий правящую в Молдавии коалицию проевропейских партий, считает, что «присутствие республики в проекте ЕврАзЭС несовместимо с зоной свободной торговли, созданной между республикой и ЕС. Комментируя подписание меморандума, он отметил, что «без участия правительства Молдавия не сможет быть активным участником этого объединения». Додон считает, что подписанное в 2014 году правительством соглашение об свободной торговле с ЕС невыгодно для Молдавии. По его словам, оно «привело к снижению экспорта и обанкротило тысячи местных производителей». Он напомнил, что восстановление отношений с Россией было одним из главных пунктов в его предвыборной программе, что позволило ему победить на всенародных выборах в декабре прошлого года. Президент против правящего большинства Молдавией с 2009 года управляет коалиция проевропейских партий, лидеры которых обещали добиться вступления страны в ЕС. Однако ее правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов, хищением из банковской системы страны € 1 млрд, что сопоставимо с 20% ВВП страны. Последние опросы показали, что более 80% населения не доверяют нынешним властям, а число сторонников провозглашенного правительством курса на сближение с ЕС снизилось с 2010 года с 70% до 38%. При этом число тех, кто высказывается в пользу интеграции страны в Евразийский экономический союз, выросло до 44%. Такие настроения сказались на прошедших в ноябре прошлого года всенародных выборах президента, победу на которых одержал сторонник евразийской интеграции Додон. В ходе прошедшего в феврале визита в Брюссель, глава Молдавии во время встреч с руководством ЕС раскритиковал соглашение об ассоциации, заявив, что оно может быть денонсировано, если на то будет воля народа, выраженная на референдуме или в ходе выборов в парламент. Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/ekonomika/4146180