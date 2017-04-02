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Киев заявил о проверке Нацбанка Украины по делу о растрате средств
03.04.2017 00:34 — Новости Мира | Tut.by
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит проверку законности расходования средств на рефинансирование и причастности к этому руководства Национального банка страны (НБУ). Об этом в эфире телеканала «1+1» рассказал руководитель НАБУ Артем Сытник, сообщает издание «Украинская правда».
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Параллельно с проверкой руководства проводится работа по истребованию материалов из-за рубежа.
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