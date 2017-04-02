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Киев заявил о проверке Нацбанка Украины по делу о растрате средств

03.04.2017 00:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит проверку законности расходования средств на рефинансирование и причастности к этому руководства Национального банка страны (НБУ). Об этом в эфире телеканала «1+1» рассказал руководитель НАБУ Артем Сытник, сообщает издание «Украинская правда».

«У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство НБУ, и связано оно с расходованием средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование», — сказал он. Сытник уточнил, что «законность расходования этих средств, причастность к незаконному расходованию средств является предметом расследования этого дела».

По его словам, ущерб в результате этих действий составил миллиарды гривен.

«Мы не говорим о конкретных должностных лицах», — отметил Сытник. «Мы говорим о том, что такие огромные потоки не могут обойтись без участия руководства Нацбанка», — сказал он, отметив, что на причастность к этим действиям проверят «фактически все руководство» Нацбанка.

Глава НАБУ добавил, что параллельно с проверкой руководства проводится работа по истребованию материалов из-за рубежа. По его словам, «большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась или на офшоры, или на иностранные банки».

 
 
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Параллельно с проверкой руководства проводится работа по истребованию материалов из-за рубежа.

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