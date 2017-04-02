Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит проверку законности расходования средств на рефинансирование и причастности к этому руководства Национального банка страны (НБУ). Об этом в эфире телеканала «1+1» рассказал руководитель НАБУ Артем Сытник, сообщает издание «Украинская правда».



«У нас уже несколько месяцев расследуется уголовное производство, в котором фигурирует руководство НБУ, и связано оно с расходованием средств, выделенных ряду коммерческих банков на рефинансирование», — сказал он. Сытник уточнил, что «законность расходования этих средств, причастность к незаконному расходованию средств является предметом расследования этого дела».



По его словам, ущерб в результате этих действий составил миллиарды гривен.



«Мы не говорим о конкретных должностных лицах», — отметил Сытник. «Мы говорим о том, что такие огромные потоки не могут обойтись без участия руководства Нацбанка», — сказал он, отметив, что на причастность к этим действиям проверят «фактически все руководство» Нацбанка.



Глава НАБУ добавил, что параллельно с проверкой руководства проводится работа по истребованию материалов из-за рубежа. По его словам, «большая часть средств, которые выдавались в качестве рефинансирования, перечислялась или на офшоры, или на иностранные банки».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Киев заявил о проверке Нацбанка Украины по делу о растрате средств Параллельно с проверкой руководства проводится работа по истребованию материалов из-за рубежа.