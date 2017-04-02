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Лондон намерен сохранить контроль над Гибралтаром после Brexit

03.04.2017 07:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Правительство Великобритании намерено выработать «наилучшее из возможных решений» на переговорах по выходу с ЕС совместно с правительством британского эксклава Гибралтар. Такое заявление сделала премьер-министр Тереза Мэй в телефонном разговоре с главой гибралтарского правительства Фабианом Пикардо в воскресенье, 2 апреля.

По словам Мэй, Лондон не допустит, чтобы Гибралтар вышел из-под британского контроля против воли его жителей. В свою очередь, Пикардо выразил надежду, что Великобритания будет отстаивать интересы Гибралтара на переговорах по Brexit.

Ранее, 31 марта, в Брюсселе был обнародован проект основных направлений, в которых следует вести переговоры с Лондоном о выходе Великобритании из ЕС. Согласно этому документу, Испания получает право вето в отношении решений, затрагивающих Гибралтар. В Лондоне и Гибралтаре это восприняли с большим недовольством, в Мадриде — с удовлетворением.

Британская заморская территория Гибралтар с населением около 32 тысяч человек занимает небольшой полуостров, отделяющий Средиземное море от Атлантического океана. В 1713 году Испания по Утрехтскому мирному договору передала эту территорию Великобритании, но с тех пор неоднократно выражала свои претензии на нее.

В 2002 году 99 процентов гибралтарцев на референдуме отклонили предложение о разделении суверенитета территории между Лондоном и Мадридом. В то же время, на референдуме по Brexit 95,9 процентов гибралтарцев проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Ранее правительство Гибралтара заявляло, что будет добиваться для себя «особого статуса» в ЕС. Власти в Мадриде настаивают, что не допустят этого.

 
 
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Правительство Великобритании выработает наилучшее решение на переговорах по выходу с ЕС совместно с правительством британского эксклава Гибралтар, заявила...

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