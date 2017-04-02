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Советник Трампа Джаред Кушнер прибыл с официальным визитом в Ирак

03.04.2017 08:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Зять президента США Трампа Джаред Кушнер вечером в воскресенье, 2 апреля, прибыл с официальным визитом в Ирак в сопровождении председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джо Данфордом. О целях поездки Кушнера не сообщается, однако высокопоставленный представитель администрации Белого дома сообщил агентству AP, что Кушнер пожелал самостоятельно ознакомиться с ситуацией в Ираке и выразить поддержку правительству в Багдаде.


Джаред Кушнер и Дональд Трамп, фото: Reuters

Представитель отказался сообщить детали о встречах Кушнера, которые носят конфиденциальный характер, и попросил не называть его имени. 36-летний Джаред Кушнер — муж старшей дочери Дональда Трампа Иванки — не имеет дипломатического и политического опыта, однако почти сразу после вступления Трампа в должность президента он был назначен на пост президентского советника и стал одним из самых влиятельных лиц в Вашингтоне.

В числе прочего Дональд Трамп поручил Кушнеру примирить Израиль и палестинцев. Зять президента будет, очевидно, играет ключевую роль в ходе предстоящих на этой неделе переговоров Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином во Флориде. Кушнер стал также последним доверенным лицом Трампа, который оказался втянутым в расследование вокруг предполагаемых связей Трампа с российскими представителями.

На минувшей неделе Джаред Кушнер добровольно согласился ответить на вопросы Комитета Сената США по делам разведки по поводу организации встреч с послом России в США и другими российскими представителями.

 
 
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Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыл в Ирак вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Данфордом. Он пожелал самостоятельно...

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