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Последствия схода селевого потока в Колумбии

03.04.2017 10:50 — Новости Мира | Tut.by  
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На юго-западе Колумбии продолжаются поисково-спасательные работы после схода селевого потока на город Мокоа. По последним данным, жертвами стали более 250 человек, несколько сотен получили ранения, разрушены дома и инфраструктура.

На месте происшествия уже дважды побывал президент страны Хуан Мануэль Сантос. По его словам, причиной катастрофы стало изменение климата, в Мокоа за одну ночь выпала треть месячной нормы осадков, из-за чего реки вышли из берегов.

Как отмечает Reuters, ранее более 100 человек погибли из-за наводнений в соседнем Перу.


Наводнение в Мокоа, Колумбия, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Наводнение в Мокоа, Колумбия, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Поисково-спасательная операция после наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в пострадавшем городе Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Поисково-спасательная операция после наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Поисково-спасательная операция после наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters

Последствия наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters
 
 
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По последним данным, жертвами стали более 250 человек, несколько сотен получили ранения, разрушены дома и инфраструктура.

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