Последствия схода селевого потока в Колумбии
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На юго-западе Колумбии продолжаются поисково-спасательные работы после схода селевого потока на город Мокоа. По последним данным, жертвами стали более 250 человек, несколько сотен получили ранения, разрушены дома и инфраструктура.
На месте происшествия уже дважды побывал президент страны Хуан Мануэль Сантос. По его словам, причиной катастрофы стало изменение климата, в Мокоа за одну ночь выпала треть месячной нормы осадков, из-за чего реки вышли из берегов.
Как отмечает
, ранее более 100 человек погибли из-за наводнений в соседнем Перу. Reuters Наводнение в Мокоа, Колумбия, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters Наводнение в Мокоа, Колумбия, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters Поисково-спасательная операция после наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в пострадавшем городе Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters Поисково-спасательная операция после наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters Поисково-спасательная операция после наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters
Последствия наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters
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По последним данным, жертвами стали более 250 человек, несколько сотен получили ранения, разрушены дома и инфраструктура.
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