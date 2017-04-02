На юго-западе Колумбии продолжаются поисково-спасательные работы после схода селевого потока на город Мокоа. По последним данным, жертвами стали более 250 человек, несколько сотен получили ранения, разрушены дома и инфраструктура.

На месте происшествия уже дважды побывал президент страны Хуан Мануэль Сантос. По его словам, причиной катастрофы стало изменение климата, в Мокоа за одну ночь выпала треть месячной нормы осадков, из-за чего реки вышли из берегов.

Как отмечает Reuters , ранее более 100 человек погибли из-за наводнений в соседнем Перу.



Наводнение в Мокоа, Колумбия, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Наводнение в Мокоа, Колумбия, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Поисково-спасательная операция после наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Последствия наводнения в Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в пострадавшем городе Мокоа, 1 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Поисково-спасательная операция после наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Поисково-спасательная операция после наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters



Последствия наводнения в Мокоа, 2 апреля 2017 года. Фото: Reuters