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Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 в Смоленске
03.04.2017 12:30 — Новости Мира | Tut.by
Генпрокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также «третьего лица», находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском. Об этом сообщает
«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.
Он отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) позже заявили, что авиакатастрофа произошла по вине экипажа, который принял решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях из-за психологического давления.
В марте прошлого года министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил о своем решении возобновить расследование по делу о крушении Ту-154.
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Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.
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