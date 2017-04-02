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Польша обвинила российских диспетчеров в крушении Ту-154 в Смоленске

03.04.2017 12:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Генпрокуратура Польши выдвинула обвинения в адрес российских диспетчеров, а также «третьего лица», находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании авиакатастрофы под Смоленском. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя генпрокурора Марека Пощенека.


Место крушения Ту-154 под Смоленском. Фото: Reuters

«Уже собраны и добыты в ходе следствия доказательства, которые позволили прокурорам сформулировать новые обвинения в отношении авиадиспетчеров, а также третьего лица, находившегося в башне управления полетами, в умышленном провоцировании катастрофы, результатом которой стала гибель большого количества людей», — сказал заместитель генерального прокурора Польши Марек Пощенек на пресс-конференции в Варшаве.

Он отметил, что Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

Крушение правительственного Ту-154, на борту которого находилась официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским, произошло 10 апреля 2010 года под Смоленском. Лайнер направлялся в Катынь. Экспертная группа, расследовавшая причины авиакатастрофы,​ заявила, что решение посадить самолет пилоты приняли из-за плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей. Однако Ту-154 несколько метров не долетел до взлетно-посадочной полосы аэродрома в Смоленске и столкнулся сначала с деревьями, а потом с землей. В результате происшествия погибли все 96 человек.
 

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) позже заявили, что авиакатастрофа произошла по вине экипажа, который принял решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях из-за психологического давления.

В марте прошлого года министр обороны Польши Антоний Мачеревич ​заявил о своем решении возобновить расследование по делу о крушении Ту-154. 

 
 
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Польша обратится к России с запросом о правовой помощи для допроса российских авиадиспетчеров.

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