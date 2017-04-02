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Кремль ответил на обвинение Польшей диспетчеров России в крушении Ту-154

03.04.2017 14:06 — Новости Мира | Tut.by  
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Кремлю известна позиция Польши по поводу крушения самолета польского президента Леха Качиньского в 2010 году, но он не может согласиться с ее выводами. Об этом журналистам заявил ​пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения Польши в адрес российских диспетчеров в авиакатастрофе президентского борта, передает корреспондент РБК.

«Позиция хорошо известна, занимаются этим делом наши следственные органы. Ведется следствие и со стороны России. Безусловно, обстоятельства этой трагедии и авиакатастрофы достаточно серьезно исследованы и изучены. Соглашаться с такими выводами не представляется возможным», — сказал Песков.

В понедельник, 3 апреля, Генеральная прокуратура Польши обвинила российских диспетчеров, которые контролировали небо над городом Смоленском 10 апреля 2010 года, когда произошла катастрофа с президентским самолетом, в «умышленном провоцировании гибели воздушного судна». Кроме того, данные обвинения были предъявлены неизвестному «третьему лицу».

Самолет Ту-154, на котором летел Качиньский и другие официальные представители Польши, разбился во время захода на посадку в аэропорт Смоленск-Северный. Межгосударственный авиационный комитет после длительного расследования заявил, что причиной катастрофы стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости. Жертвами авиакатастрофы стали 96 человек.

В марте 2016 года министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что крушение самолета Качиньского было терактом, который был направлен против людей, которые «вели страну к независимости». Кроме того, он объявил о начале нового расследования авиакатастрофы, объяснив это тем, что во время прошлого расследования не было уделено внимание ряду важных фактов. Он рассказал, что не было проведено исследование фабричного брака самолета Качиньского, а также Польша получила от России не «черный ящик» Ту-154, а «какой-то другой регистратор».

В январе 2017 года посольство России в Польше заявило, что отдало Варшаве бортовые самописцы президентского самолета. В российской дипломатической миссии сообщили, что записи были проверены в присутствии польских экспертов и после дополнительной шумоочистки были переданы Польше «для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров».

 
 
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"Соглашаться с такими выводами не представляется возможным", - сказал Песков.

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