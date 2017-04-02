﻿ Австрийская авиакомпания отменила самый короткий международный рейс в мире. Полет длился 8 минут. 21.by
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Австрийская авиакомпания отменила самый короткий международный рейс в мире. Полет длился 8 минут

03.04.2017 14:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Австрийская авиакомпания Peopleʼs Viennaline объявила об отмене самого короткого регулярного международного рейса в мире из-за низкого спроса.

Рейс между городами Альтенрайн в Швейцарии и Фридрихсхафен в Германии был запущен в ноябре 2016 года. Полет длился 8 минут, за это время самолет преодолевал расстояние примерно в 20 километров над Боденским озером.

Peopleʼs Viennaline выполняла рейсы между Альтенрайном и Фридрихсхафеном дважды в неделю. Билет стоил 40 евро.

Маршрут, как объявили в авиакомпании, пользовался меньшим спросом, чем ожидалось. С ноября по март этим рейсом воспользовались лишь 2,3 тысячи пассажиров.

Последний полет [по маршруту между Альтенрайном и Фридрихсхафеном] запланирован на 14 апреля, пишет издание Deutsche Welle.

Рекорд самого продолжительного регулярного беспосадочного рейса был установлен в феврале 2017 года. Рейс из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия) занял чуть более 16 часов. За это время лайнер Boeing 777 преодолел 14 тысяч 535 километров.

 
 
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За это время самолет преодолевал расстояние примерно в 20 километров над Боденским озером.

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