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Путин: рассматриваем все версии взрыва в метро

03.04.2017 15:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Свое первое заявление по поводу взрыва в метро Санкт-Петербурга Владимир Путин сделал как раз во время встречи с Александром Лукашенко.

«К сожалению, мы вынуждены начать эту встречу с трагического события», — сказал президент России.

Путин выразил соболезнования пострадавшим и их родным. По его словам, уже рассматриваются различные версии случившегося — от бытовых до «криминальных проявлений террористического характера».

«Городские власти предпримут все меры, чтобы оказать поддержку пострадавшим нашим гражданам», — отметил Путин.

«Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», — добавил он.

Александр Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

«Очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что дай бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами», — сказал глава белорусского государства.

Говоря о Санкт-Петербурге, президент Беларуси подчеркнул, что это не чужой для него город.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Свое первое заявление по поводу взрыва в метро Санкт-Петербурга Владимир Путин сделал как раз во время встречи с Александром Лукашенко.

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