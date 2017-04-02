Свое первое заявление по поводу взрыва в метро Санкт-Петербурга Владимир Путин сделал как раз во время встречи с Александром Лукашенко.

«К сожалению, мы вынуждены начать эту встречу с трагического события», — сказал президент России.

Путин выразил соболезнования пострадавшим и их родным. По его словам, уже рассматриваются различные версии случившегося — от бытовых до «криминальных проявлений террористического характера».

«Городские власти предпримут все меры, чтобы оказать поддержку пострадавшим нашим гражданам», — отметил Путин.

«Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку тому, что произошло», — добавил он.

Александр Лукашенко выразил соболезнования Путину в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

«Очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что дай бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами», — сказал глава белорусского государства.

Говоря о Санкт-Петербурге, президент Беларуси подчеркнул, что это не чужой для него город.

Днем 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв . По предварительным данным, погибли 10 человек.