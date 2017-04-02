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В Ницце арестованы две школьницы по подозрению в подготовке теракта

03.04.2017 16:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Во французской Ницце арестованы две девочки, которых подозревают в подготовке террористического акта. Об этом сообщает The Local со ссылкой на источник в судебных кругах.


Фото: Reuters

Спецоперация полиции прошла в пятницу, 31 марта, но известно о ней стало только сейчас. Одной из арестованных — 14 лет, второй — 15, их имена и этническая принадлежность не разглашаются.

Во время обыска в квартирах девочек стражи порядка обнаружили доказательства того, что они планировали совершить террористическую атаку. «Пока неясно, насколько далеко зашли их приготовления», — объяснил источник.

28 февраля сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции задержали трех девушек, подозреваемых в подготовке теракта. Одна из участниц группы, 18-летняя ученица лицея в городе Крей (в 50 километрах к северу от Парижа), попала в поле зрения спецслужб еще летом прошлого года. Все три девушки были связаны через социальные сети с главным вербовщиком террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) во Франции Рашидом Кассимом.

 
 
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Одной из арестованных - 14 лет, второй - 15, их имена и этническая принадлежность не разглашаются.

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