Сегодня в метро Санкт-Петербурга произошли два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере 10 человек. Рассматриваются разные версии ЧП, однако официально взрывы пока не квалифицированы как теракт.

Взрывы произошли на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". По предварительным данным погибло по крайней мере 10 человек, свыше 50 человек пострадали. Среди пострадавших есть дети.

На станции метро "Площадь Восстания" обнаружено еще одно, неразорвавшееся, взрывное устройство, сообщает "Фонтанка".

В Санкт-Петербурге закрыты все станции метро. В московском метрополителене введен режим усиленных мер безопасности, который продлится до особого распоряжения: увеличено количество досмотровых операций, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Путин заявил, что рассматриваются все версии чрезвычайного происшествия, вплоть до теракта.

Однако Путин не изменил свой рабочий график и в Константиновском дворце встречается с Лукашенко. Там уже приняты повышенные меры безопасности.

Как известно, 3 апреля Лукашенко находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. По официальным данным , стороны обсуждают конфликтные вопросы, сложившиеся в двусторонних отношениях.

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