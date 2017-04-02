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В Питере прогремели два взрыва. Третье взрывное устройство обезвреживают
03.04.2017 16:18 — Новости Мира | БДГ
Сегодня в метро Санкт-Петербурга произошли два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере 10 человек. Рассматриваются разные версии ЧП, однако официально взрывы пока не квалифицированы как теракт.
Взрывы произошли на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". По предварительным данным погибло по крайней мере 10 человек, свыше 50 человек пострадали. Среди пострадавших есть дети.
На станции метро "Площадь Восстания" обнаружено еще одно, неразорвавшееся, взрывное устройство,
В Санкт-Петербурге закрыты все станции метро. В московском метрополителене введен режим усиленных мер безопасности, который продлится до особого распоряжения: увеличено количество досмотровых операций, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
Путин заявил, что рассматриваются все версии чрезвычайного происшествия, вплоть до теракта.
Однако Путин не изменил свой рабочий график и в Константиновском дворце встречается с Лукашенко. Там уже приняты повышенные меры безопасности.
Как известно, 3 апреля Лукашенко
Фото из соцсетей
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Сегодня в метро Санкт-Петербурга произошли два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере 10 человек. Рассматриваются разные версии ЧП, однако официально...
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