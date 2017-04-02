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Теракт в метро Петербурга: кровь и ужас

03.04.2017 16:18 — Новости Мира | БДГ  
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Сегодня в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. СКР официально квалифицировал взрыв как теракт.

Взрывы произошли на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". По предварительным данным погибло по крайней мере 10 человек, свыше 50 человек пострадали. Среди пострадавших есть дети.

Тем временем, ИА "Интерфакс" сообщает, ссылаясь на источник в экстренных службах, что в петербургском метрополитене произошел только один взрыв в вагоне поезда. "Был всего один взрыв, пожара за ним не последовало. Все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва", – сообщил источник.
 
На станции метро "Площадь Восстания" обнаружено еще одно, неразорвавшееся, взрывное устройство, пишет интернет-газета "Фонтанка".

В Санкт-Петербурге закрыты все станции метро. В московском метрополителене введен режим усиленных мер безопасности, который продлится до особого распоряжения: увеличено количество досмотровых операций, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии чрезвычайного происшествия, вплоть до теракта.

Однако Путин не изменил свой рабочий график и в Константиновском дворце встречается с Александром Лукашенко. Там уже приняты повышенные меры безопасности.

Находящийся в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко выразил Владимиру Путину соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

«Очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что дай бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами», – отметил президент Беларуси.

Как известно, 3 апреля Лукашенко находится в Санкт-Петербурге с рабочим визитом. По официальным данным, стороны обсуждают конфликтные вопросы, сложившиеся в двусторонних отношениях.

Фото из соцсетей

 
Теги: Минск
 
 
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