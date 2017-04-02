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Теракт в метро Петербурга: кровь и ужас
03.04.2017 16:18 — Новости Мира | БДГ
Сегодня в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. СКР официально квалифицировал взрыв как теракт.
Взрывы произошли на станциях метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". По предварительным данным погибло по крайней мере 10 человек, свыше 50 человек пострадали. Среди пострадавших есть дети.
Тем временем, ИА "Интерфакс"
На станции метро "Площадь Восстания" обнаружено еще одно, неразорвавшееся, взрывное устройство,
В Санкт-Петербурге закрыты все станции метро. В московском метрополителене введен режим усиленных мер безопасности, который продлится до особого распоряжения: увеличено количество досмотровых операций, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассматриваются все версии чрезвычайного происшествия, вплоть до теракта.
Однако Путин не изменил свой рабочий график и в Константиновском дворце встречается с Александром Лукашенко. Там уже приняты повышенные меры безопасности.
Находящийся в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко выразил Владимиру Путину соболезнования в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.
«Очень жаль, что так случилось в эти минуты. Всегда думаешь о том, что дай бог, чтобы этим закончилось. Мы сталкивались, к сожалению, в Минске с такими проблемами», – отметил президент Беларуси.
Как известно, 3 апреля Лукашенко
Фото из соцсетей
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Сегодня в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек. СКР официально квалифицировал взрыв как теракт.
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