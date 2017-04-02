3 апреля в петербургском метро прогремел взрыв . Самодельное устройство сработало в вагоне поезда в перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» Московско-Петроградской линии. Официально объявлено о 9 погибших. Очевидцы делятся информацией о произошедшем с журналистами и в соцсетях.



Фото: Reuters

Андрей Шуршев, ехал во взорванном поезде:

«Я ехал с Сенной площади на „Техноложку“. Услышал хлопок, почувствовал сильный толчок и запах пороха. В соседнем вагоне погас свет. Поезд не остановился, когда мы доехали до станции и остановились, люди выбирались через разбитые окна, а сотрудники метро уже вытаскивали пострадавших. Кажется, взорвался четвертый или пятый вагон ближе к концу поезда. Я видел как минимум четырех раненых или погибших. Платформа была задымлена, люди были в шоке и в легкой панике».

Назар Джараев, ехал в соседнем вагоне:

«Я ехал в третьем вагоне от „Сенной“ до „Технологического института“. Взрыв произошел во втором или первом вагоне. Была яркая вспышка. Потом все потухло. Все почувствовали запах гари. Я вспомнил учения в армии. Первыми на место прибыли спасатели. Ребята сработали хорошо. Потом появилась полиция и медики. Народ пытался самостоятельно покинуть вагоны. Я видел много пострадавших».

Олег, очевидец:

«Я проезжал мимо станции «Технологический институт», на перроне лежали люди и был дым. Когда поезд остановился, люди вышли, но потом двери быстро закрыли и поезд поехал на следующую станцию.

Был взрыв, искры и пыль, дым с запахом пороха. Когда поезд приехал на «Техноложку», люди выходили через стекла, двери не работали. Точно есть раненные".

Полина, очевидец:

«Мы ехали с учебы в соседнем вагоне. В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Все произошло на ходу, поезд не останавливался. На «Технологическом институте» все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь.

Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10−15 точно. Я не знаю, были ли трупы, через полторы-две минуты мы ушли оттуда. Мы сели в следующий поезд и поехали в сторону «Ленинского проспекта».

Анастасия Белоус:

«Я проскочила, после пробежки вошла в еще открытый парк победы, выйдя на еще не перекрытую «Техноложку» увидела ад. Все в крови, с машинах скорой. Два взрыва. Один был на сенной, второй на «Техноложке». В вагоне, на станциях метро. Мертвые, много раненых. Я в шоке, что чуть-чуть проскочила.

Александр, очевидец у метро «Технологический институт»:

«Сейчас у метро очень много народа, паника, летают вертолеты, куча машин. Люди рядом пытаются все это заснять и позвонить своим родным. Я наблюдал за тем, как выводят и выносят людей из метро. Это очень страшное зрелище. Мне, слава богу, повезло. Я только подходил к метро, когда произошел взрыв. Оттуда начали выбегать люди. Кто-то в панике, кого-то не задело, а кто-то выходил уже с грязными лицами, в потертой одежде и в крови.

Потом уже начали выносить людей, которых удалось спасти. На месте все предполагают, что это теракт, потому что очевидцы и пострадавшие говорят, что они ехали между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт», и в это время произошел взрыв в двух вагонах (по данным СКР, устройство сработало в одном вагоне — прим. Lenta.ru)".