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Петербургский террорист попал на запись камеры наблюдения
03.04.2017 17:52 — Новости Мира | Tut.by
Видеокамеры наблюдения в метро Санкт-Петербурга засняли предполагаемого организатора взрыва. Об этом сообщил источник «
Местное ихдание «Фонтанка» также публикует снимок человека, которого уголовный розыск ищет в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.
«Известно, что он вошел в метро на станции „Петроградская“ за 20 минут до взрыва на станции „Технологический институт“», — пишет издание.
По предварительным данным, взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было оставлено в вагоне поезда в портфеле. Бомба сработала в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и станцией «Технологический институт». По данным НАК, в результате взрыва
Еще одно взрывное устройство, сообщили представители НАК, было обнаружено на станции «Площадь Восстания». Бомба была обезврежена.
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Телеканал REN-TV опубликовал фото предполагаемого организатора взрыва.
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