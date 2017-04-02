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Петербургский террорист попал на запись камеры наблюдения

03.04.2017 17:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Видеокамеры наблюдения в метро Санкт-Петербурга засняли предполагаемого организатора взрыва. Об этом сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ходом расследования. О том, что предполагамый террорист попал на видео, сообщает и телеканал RT. Телеканал REN-TV опубликовал фото предполагаемого организатора взрыва.

Местное ихдание «Фонтанка» также публикует снимок человека, которого уголовный розыск ищет в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга.

«Известно, что он вошел в метро на станции „Петроградская“ за 20 минут до взрыва на станции „Технологический институт“», — пишет издание.


Фото: "Фонтанка.Ру"

По предварительным данным, взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было оставлено в вагоне поезда в портфеле. Бомба сработала в вагоне поезда на перегоне между «Сенной площадью» и станцией «Технологический институт». По данным НАК, в результате взрыва погибли 9 человек, более 20 получили ранения.

Еще одно взрывное устройство, сообщили представители НАК, было обнаружено на станции «Площадь Восстания». Бомба была обезврежена.

 
 
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Телеканал REN-TV опубликовал фото предполагаемого организатора взрыва.

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