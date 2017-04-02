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Следственный комитет России квалифицировал взрыв в метро Петербурга как теракт

03.04.2017 19:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как террористический акт, но рассматриваются и другие версии. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.


Фото: Reuters

«Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ („Террористический акт“), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия», — подчеркнула она.

Петренко сообщила, что сейчас следствие изучает данные об обстоятельствах взрыва. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел СК.

«По предварительным данным, сегодня около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро „Технологический институт“ и „Сенная площадь“ в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Имеются погибшие и раненые. В Санкт-Петербург направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета», — сказала Петренко.

По ее словам, в настоящее время на месте ЧП продолжает работать следственно-оперативная группа, следователи изымают все предметы, имеющие значение для следствия, допрашивают очевидцев, сотрудников метрополитена, уточняется число погибших, пострадавших.

Полученные в ходе первоначальных следственных действий данные говорят о том, что машинист поезда, в вагоне которого произошел взрыв, грамотно действовал в сложившейся обстановке. «Взрыв произошел на перегоне между станциями, но машинист принял правильное решение не останавливать поезд, доехав до станции, что позволило незамедлительно приступить к эвакуации и помощи потерпевшим. Не исключено, что это помогло предотвратить появление еще большего количества жертв», — заключила Петренко.

 
 
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