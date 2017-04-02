3 апреля в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погибли 10 человек, еще полсотни пострадало. Вечером правоохранители сообщили , что еще одно взрывное устройство нашли и обезвредили на станции «Площадь Восстания». TUT.BY собрал фото и видео с места трагедии.



Спасатели выносят пострадавшего человека со станции «Сенная площадь». Фото: Reuters



Первые кадры очевидцев с места взрыва. Фото взято со страницы: vk.com/spb_today



Фото взято со страницы: vk.com/spb_today



Фото: Reuters



Фото взято со страницы: vk.com/spb_today



Машины экстренных служб у выходов со станции метро. Фото: Reuters



Пострадавший во время взрыва. Фото: Reuters



Для транспортировки раненых был задействован вертолет, он приземлялся прямо на дорогу у станции. Фото: Reuters



По неподтвержденным данным, этого человека сейчас разыскивает полиция России как подозреваемого в причастности к теракту. Фото: «Фонтанка.Ру»



Предположительно, это самодельное взрывное устройство, которое нашли и обезвредили на станции «Площадь Восстания». Подлинность кадра пока не подтверждена. Фото взято со страницы: twitter.com/CITeam_ru

Видео очевидцев в места взрыва. Осторожно: шокирующие кадры!