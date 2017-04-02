|
Фото и видео с места взрыва в метро Санкт-Петербурга
03.04.2017 19:23 — Новости Мира | Tut.by
3 апреля в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погибли 10 человек, еще полсотни пострадало. Вечером правоохранители
Видео очевидцев в места взрыва. Осторожно: шокирующие кадры!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, вечером правоохранители сообщили, что еще одно взрывное устройство нашли и обезвредили на станции "Площадь Восстания". В Сети уже появились снимки этого...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии