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Фото и видео с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

03.04.2017 19:23 — Новости Мира | Tut.by  
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3 апреля в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погибли 10 человек, еще полсотни пострадало. Вечером правоохранители сообщили, что еще одно взрывное устройство нашли и обезвредили на станции «Площадь Восстания». TUT.BY собрал фото и видео с места трагедии.


Спасатели выносят пострадавшего человека со станции «Сенная площадь». Фото: Reuters

Первые кадры очевидцев с места взрыва. Фото взято со страницы: vk.com/spb_today

Фото взято со страницы: vk.com/spb_today

Фото: Reuters

Фото взято со страницы: vk.com/spb_today

Машины экстренных служб у выходов со станции метро. Фото: Reuters

Пострадавший во время взрыва. Фото: Reuters

Для транспортировки раненых был задействован вертолет, он приземлялся прямо на дорогу у станции. Фото: Reuters

По неподтвержденным данным, этого человека сейчас разыскивает полиция России как подозреваемого в причастности к теракту. Фото: «Фонтанка.Ру»

Предположительно, это самодельное взрывное устройство, которое нашли и обезвредили на станции «Площадь Восстания». Подлинность кадра пока не подтверждена. Фото взято со страницы: twitter.com/CITeam_ru

 

Видео очевидцев в места взрыва. Осторожно: шокирующие кадры!

 
 
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Напомним, вечером правоохранители сообщили, что еще одно взрывное устройство нашли и обезвредили на станции "Площадь Восстания". В Сети уже появились снимки этого...

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