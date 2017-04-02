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Мощность найденной на "Площади Восстания" бомбы в Петербурге оценили в килограмм тротила
03.04.2017 19:41 — Новости Мира | Tut.by
Взрывное устройство, обнаруженное на станции петербургского метро «Площадь Восстания», было оснащено поражающими элементами, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
«Около 15.00 на станции метро „Площадь Восстания“ обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Указанное устройство своевременно обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Как сообщает
Подрыв неустановленного взрывного устройства произошел 3 апреля, около 14.40, в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге. По последним данным Минздрава, в результате взрыва
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Взрывное устройство, обнаруженное на станции петербургского метро "Площадь Восстания", было оснащено поражающими элементами.
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