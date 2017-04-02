﻿ Мощность найденной на "Площади Восстания" бомбы в Петербурге оценили в килограмм тротила. 21.by
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Мощность найденной на "Площади Восстания" бомбы в Петербурге оценили в килограмм тротила

03.04.2017 19:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Взрывное устройство, обнаруженное на станции петербургского метро «Площадь Восстания», было оснащено поражающими элементами, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.


Бомба была замаскирована под огнетушитель. Фото взято со страницы: twitter.com/CITeam_ru

«Около 15.00 на станции метро „Площадь Восстания“ обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Указанное устройство своевременно обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источники, мощность найденной на «Площади Восстания» бомбы оценили в килограмм тротила.

Подрыв неустановленного взрывного устройства произошел 3 апреля, около 14.40, в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге. По последним данным Минздрава, в результате взрыва погибли 10 человек. СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

 
 
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Взрывное устройство, обнаруженное на станции петербургского метро "Площадь Восстания", было оснащено поражающими элементами.

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