Взрывное устройство, обнаруженное на станции петербургского метро «Площадь Восстания», было оснащено поражающими элементами, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.



Бомба была замаскирована под огнетушитель. Фото взято со страницы: twitter.com/CITeam_ru

«Около 15.00 на станции метро „Площадь Восстания“ обнаружено самодельное взрывное устройство, снаряженное поражающими элементами. Указанное устройство своевременно обезврежено взрывотехниками, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источники, мощность найденной на «Площади Восстания» бомбы оценили в килограмм тротила.

Подрыв неустановленного взрывного устройства произошел 3 апреля, около 14.40, в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Петербурге. По последним данным Минздрава, в результате взрыва погибли 10 человек . СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт .