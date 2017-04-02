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Цветы и свечи. Акции в память о жертвах взрыва в метро Санкт-Петербурга

03.04.2017 21:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Акции в память о жертвах взрыва в питерском метро проходят в Санкт-Петербурге, Москве, Минске. В белорусской столице люди несут цветы и свечи к российскому посольству.


Как сообщил телеканал ОНТ, 4 апреля в посольстве будет открыта Книга соболезнований.



В Москве похожая акция проходит в Александровском саду у мемориала Город-герой Ленинград.




В Санкт-Петербурге — у станции метро «Спасская».

Соболезнование российскому президенту сегодня выразил глава Беларуси Александр Лукашенко.

Слова соболезнования жертвам взрыва в Петербурге поступают от мировых лидеров и известных людей со всего мира. «Ужасным событием» назвал произошедшее в Петербурге президент США Дональд Трамп. А глава Apple Тим Кук и глава Евросовета Дональд Туск выразили соболезнования на русском языке.

Взрыв в питерской подземке прогремел 3 апреля в 14.40 по минскому времени. Погибли не менее 10 человек, еще 47 человек пострадали. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.

 
Теги: Минск
 
 
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4 апреля в российском посольстве будет открыта Книга соболезнований.

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