Акции в память о жертвах взрыва в питерском метро проходят в Санкт-Петербурге, Москве, Минске. В белорусской столице люди несут цветы и свечи к российскому посольству.





Как сообщил телеканал ОНТ, 4 апреля в посольстве будет открыта Книга соболезнований.









В Москве похожая акция проходит в Александровском саду у мемориала Город-герой Ленинград.













В Санкт-Петербурге — у станции метро «Спасская».

Возле станции метро «Сенная площадь» в Петербурге появились цветы и свечи pic.twitter.com/QxRgcPYeSc — Актуальная политика (@Current_policy) 3 апреля 2017 г.

Соболезнование российскому президенту сегодня выразил глава Беларуси Александр Лукашенко.

Слова соболезнования жертвам взрыва в Петербурге поступают от мировых лидеров и известных людей со всего мира. «Ужасным событием» назвал произошедшее в Петербурге президент США Дональд Трамп. А глава Apple Тим Кук и глава Евросовета Дональд Туск выразили соболезнования на русском языке.

Мои мысли с жертвами взрыва в метро в Санкт-Петербурге, с их родными и близкими. #StPetersburg — Donald Tusk (@eucopresident) 3 апреля 2017 г.

Взрыв в питерской подземке прогремел 3 апреля в 14.40 по минскому времени. Погибли не менее 10 человек, еще 47 человек пострадали. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.