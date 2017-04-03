Президент России Владимир Путин возложил цветы на входе у станции метро «Технологический институт» в память о погибших в результате взрыва в подземке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Фото: пресс-служба президента России

«Владимир Путин прибыл ко входу станции метро „Технологический институт“, где возложил цветы в память о погибших в результате сегодняшнего взрыва в метро», — сказал Песков.

Он отметил, что там образовалось стихийное памятное место, куда петербуржцы приносят цветы и свечи.



Фото: пресс-служба президента России

Взрыв неустановленного устройства произошел около 14.40 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт , но проверяет и другие возможные версии. В результате взрыва погибли 11 человек и 51 пострадали.