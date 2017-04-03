﻿ Взрыв в питерском метро: СМИ сообщают о террористе-смертнике, МИД Казахстана опровергает. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взрыв в питерском метро: СМИ сообщают о террористе-смертнике, МИД Казахстана опровергает

04.04.2017 06:21 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

СМИ дают противоречивую информацию о предполагаемых подозреваемых в теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. «РБК» сообщает о том, что мужчина, которого ранее назвали подозреваемым и опубликовали его снимки, сам явился в полицию. «Интерфакс» утверждает, что подрыв совершил террорист-смертник — 23-летний уроженец Средней Азии. В МИД Казахстана эту информацию опровергли.


Фото: Reuters

Человек, которого в СМИ назвали подозреваемым, явился в полицию

В отделение полиции в Петербурге явился мужчина, похожий на человека с фотографии, которого СМИ назвали подозреваемым в совершении теракта в метро.

«Он увидел себя по ТВ, испугался и сам пришел в полицию», — сказал источник РБК в правоохранительных органах. По его словам, мужчина к совершению теракта не причастен. Ранее телеканал РЕН ТВ и издание «Фонтанка» опубликовали скриншот с записи камеры наружного наблюдения, на котором изображен человек, предположительно совершивший теракт. На кадре видно, что это высокий мужчина с бородой и в черной одежде.

Официально эта информация не подтверждена.

Взрыв совершил террорист-смертник?

В то же время «Инфтерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что теракт в метро Санкт-Петербурга совершил смертник. Агентство также указывает, что личность подозреваемого установлена — по предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии.

По словам собеседника агентства, предполагаемый террорист был связан с радикальными исламистами.

«Фонтанка» пишет, что был опознан человек, оказавшийся «в эпицентре взрыва» — по информации издания, это 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев. Группа Conflict Intelligence Team (CIT) пишет, что человека с похожим именем разыскивали после теракта; в CIT полагают, что он мог быть жертвой теракта, а не его исполнителем.

Официально эта информация не подтверждена.

В МИД Казахстана причастность Аришева называют «преждевременной»

В Министерстве иностранных дел Казахстана считают преждевременным говорить о причастности гражданина страны, студента Максима Арышева к теракту в метро в Санкт-Петербурге. Об этом этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков.

По его словам, студент третьего курса Санкт-Петербургского Экономического университета Арышев проживает в Санкт-Петербурге вместе со своей девушкой, сестрой и зятем. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14.30 часов 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий на обед со станции «Сенная площадь» через «Технологический институт».

В то же время представитель казахского МИД сообщил, что Арышев действительно исчез, его поиски пока продолжаются. Он отметил, что в настоящее время генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге находится в больнице, где проводится опознание жертв взрыва.

Жайнаков также уточнил, что на распространенной в СМИ фотографии предполагаемого террориста изображен совершенно другой человек.

Напомним, 3 апреля около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли не менее 11 человек, еще 51 человек пострадал. Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт. Позже на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМИ дают противоречивую информацию о личности подозреваемых в теракте в метро Санкт-Петербурга.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин посетил место взрыва в метро в Петербурге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Aviasales – поиск авиабилетов Яндекс.Метрика