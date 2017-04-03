СМИ дают противоречивую информацию о предполагаемых подозреваемых в теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. «РБК» сообщает о том, что мужчина, которого ранее назвали подозреваемым и опубликовали его снимки, сам явился в полицию. «Интерфакс» утверждает, что подрыв совершил террорист-смертник — 23-летний уроженец Средней Азии. В МИД Казахстана эту информацию опровергли.



Фото: Reuters

Человек, которого в СМИ назвали подозреваемым, явился в полицию

В отделение полиции в Петербурге явился мужчина, похожий на человека с фотографии, которого СМИ назвали подозреваемым в совершении теракта в метро.

«Он увидел себя по ТВ, испугался и сам пришел в полицию», — сказал источник РБК в правоохранительных органах. По его словам, мужчина к совершению теракта не причастен. Ранее телеканал РЕН ТВ и издание «Фонтанка» опубликовали скриншот с записи камеры наружного наблюдения, на котором изображен человек, предположительно совершивший теракт. На кадре видно, что это высокий мужчина с бородой и в черной одежде.

Официально эта информация не подтверждена.

Взрыв совершил террорист-смертник?

В то же время « Инфтерфакс » со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что теракт в метро Санкт-Петербурга совершил смертник. Агентство также указывает, что личность подозреваемого установлена — по предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии.

По словам собеседника агентства, предполагаемый террорист был связан с радикальными исламистами.

«Фонтанка» пишет , что был опознан человек, оказавшийся «в эпицентре взрыва» — по информации издания, это 22-летний гражданин Казахстана Максим Аришев. Группа Conflict Intelligence Team (CIT) пишет , что человека с похожим именем разыскивали после теракта; в CIT полагают, что он мог быть жертвой теракта, а не его исполнителем.

Официально эта информация не подтверждена.

В МИД Казахстана причастность Аришева называют «преждевременной»

В Министерстве иностранных дел Казахстана считают преждевременным говорить о причастности гражданина страны, студента Максима Арышева к теракту в метро в Санкт-Петербурге. Об этом этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ануар Жайнаков.

По его словам, студент третьего курса Санкт-Петербургского Экономического университета Арышев проживает в Санкт-Петербурге вместе со своей девушкой, сестрой и зятем. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14.30 часов 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий на обед со станции «Сенная площадь» через «Технологический институт».

В то же время представитель казахского МИД сообщил, что Арышев действительно исчез, его поиски пока продолжаются. Он отметил, что в настоящее время генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге находится в больнице, где проводится опознание жертв взрыва.

Жайнаков также уточнил, что на распространенной в СМИ фотографии предполагаемого террориста изображен совершенно другой человек.

Напомним, 3 апреля около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв . Погибли не менее 11 человек, еще 51 человек пострадал. Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт . Позже на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено еще одно взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель . Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.