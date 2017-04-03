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Взрыв в питерском метро: СМИ сообщают о террористе-смертнике, МИД Казахстана опровергает
04.04.2017 06:21 — Новости Мира | Tut.by
СМИ дают противоречивую информацию о предполагаемых подозреваемых в теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. «РБК» сообщает о том, что мужчина, которого ранее назвали подозреваемым и опубликовали его снимки, сам явился в полицию. «Интерфакс» утверждает, что подрыв совершил террорист-смертник — 23-летний уроженец Средней Азии. В МИД Казахстана эту информацию опровергли.
Человек, которого в СМИ назвали подозреваемым, явился в полицию
В отделение полиции в Петербурге явился мужчина, похожий на человека с фотографии, которого СМИ
«Он увидел себя по ТВ, испугался и сам пришел в полицию», — сказал источник
Официально эта информация не подтверждена.
Взрыв совершил террорист-смертник?
В то же время «
По словам собеседника агентства, предполагаемый террорист был связан с радикальными исламистами.
«Фонтанка»
Официально эта информация не подтверждена.
В МИД Казахстана причастность Аришева называют «преждевременной»
В Министерстве иностранных дел Казахстана считают преждевременным говорить о причастности гражданина страны, студента Максима Арышева к теракту в метро в Санкт-Петербурге. Об этом этом
По его словам, студент третьего курса Санкт-Петербургского Экономического университета Арышев проживает в Санкт-Петербурге вместе со своей девушкой, сестрой и зятем. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14.30 часов 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий на обед со станции «Сенная площадь» через «Технологический институт».
В то же время представитель казахского МИД сообщил, что Арышев действительно исчез, его поиски пока продолжаются. Он отметил, что в настоящее время генеральный консул Республики Казахстан в Санкт-Петербурге находится в больнице, где проводится опознание жертв взрыва.
Жайнаков также уточнил, что на распространенной в СМИ фотографии предполагаемого террориста изображен совершенно другой человек.
Напомним, 3 апреля около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга
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СМИ дают противоречивую информацию о личности подозреваемых в теракте в метро Санкт-Петербурга.
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