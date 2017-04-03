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МВФ выделил Украине очередной миллиард долларов в обмен на обещания пенсионной реформы

04.04.2017 08:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет директоров МВФ принял решение о выделении нового транша Украине в один миллиард долларов. В Международном валютном фонде рассказали, чего ждут от Украины после выделения ей нового кредита в — этом списке есть как приватизация земель, так и повышение пенсионного возраста, сообщает «Корреспондент».

Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине одного миллиарда долларов кредита, заявил президент Петр Порошенко в Facebook.

«Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ!», — написал Порошенко.

В МВФ рассказали, чего ждут от Украины после выделения ей нового кредита в один миллиард долларов. В Фонде считают, что для более быстрого роста украинской экономике нужны реформы для улучшения бизнес-среды и начало этому должна положить приватизация земель.

«Началом должна стать приватизация и развитие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Борьба с коррупцией должна быть более решительной, поскольку даже с созданием новых институтов по борьбе с коррупцией конкретные результаты пока не достигнуты», — сказано в пресс-релизе МВФ.

Кроме того, в Фонде ждут и пенсионную реформу, в том числе и повышения пенсионного возраста. Это должно помочь уменьшить госдолг страны.

«Украина не может больше позволить себе откладывать комплексную пенсионную реформу, которая предусматривала бы, в частности, и повышение эффективного пенсионного возраста», — говорят в Фонде.

Помимо этого, в МВФ отмечают необходимость улучшения администрирования доходов и продвижение реформы системы госуправления Украины. В Фонде также настаивают на необходимости продолжать «усилия по восстановлению устойчивости банков и усилению их способности поддерживать рост».

 
 
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Совет директоров Фонда принял решение о выделении нового транша в один миллиард долларов.

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