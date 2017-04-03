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В США подросток признался в планировании убийства Папы Римского

04.04.2017 09:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Американский подросток Сантос Колон из штата Нью-Джерси признался в попытке организовать покушение на папу Римского Франциска. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции США.

Отмечается, что подросток собирался совершить нападение на главу Римско-католической церкви от имени террористической группировки «Исламское государство» во время визита Франциска в Филадельфию, штат Пенсильвания, в сентябре 2015 года.

По данным минюста, Колон, которому на тот момент было всего 15 лет, хотел воспользоваться услугами снайпера. Уточняется, что юноша связался с человеком, который, как он думал, был снайпером, однако им оказался сотрудник ФБР под прикрытием.
 

Кроме того, в релизе ведомства говорится, что Колон намеревался устроить взрыв неподалеку от предполагаемого места убийства понтифика.

Подросток был арестован в 2015 году. Ему грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

 
 
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Отмечается, что подросток собирался совершить нападение на Папу Римского от имени террористической группировки "Исламское государство" во время визита Франциска...

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