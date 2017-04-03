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Белорус пострадал при взрыве метро в Санкт-Петербурге

04.04.2017 09:26 — Новости Мира | БДГ  
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Гражданин Беларуси пострадал в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Пострадавшему сделана операция, угрозы жизни нет. Об этом говорится в Twitter министерства иностранных дел Беларуси.

«Угрозы его жизни нет. Состояние средней степени тяжести», - сообщили в МИД.

Родственники пострадавшего оповещены о случившемся.

Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек, были ранены еще 51. СКР официально квалифицировал взрыв как теракт.

Российские СМИ опубликовали фото человека, который подозревается в причастности к взрыву. В связи с терактом усилены меры безопасности и в минском метро.

 
 
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Гражданин Беларуси пострадал в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Пострадавшему сделана операция, угрозы жизни нет. Об этом говорится в Twitter министерства...

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