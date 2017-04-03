Гражданин Беларуси пострадал в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Пострадавшему сделана операция, угрозы жизни нет. Об этом говорится в Twitter министерства иностранных дел Беларуси.

«Угрозы его жизни нет. Состояние средней степени тяжести», - сообщили в МИД.

Родственники пострадавшего оповещены о случившемся.

По данным Отделения Посольства в Петербурге,гражданину Беларуси,пострадавшему в результате взрыва в метро,сделана операция, угрозы жизни нет — МИД Беларуси (@BelarusMID) 4 апреля 2017 г.

Родственники гражданина Беларуси,пострадавшего в результате взрыва в метро,оповещены. Угрозы его жизни нет,состояние средней степени тяжести — МИД Беларуси (@BelarusMID) 4 апреля 2017 г.

Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв , в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек, были ранены еще 51. СКР официально квалифицировал взрыв как теракт.