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Белорус пострадал при взрыве метро в Санкт-Петербурге
04.04.2017 09:26 — Новости Мира | БДГ
Гражданин Беларуси пострадал в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.
Пострадавшему сделана операция, угрозы жизни нет. Об этом говорится в Twitter министерства иностранных дел Беларуси.
«Угрозы его жизни нет. Состояние средней степени тяжести», - сообщили в МИД.
Родственники пострадавшего оповещены о случившемся.
Напомним, что 3 апреля в метро Санкт-Петербурга
Российские СМИ
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Гражданин Беларуси пострадал в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Пострадавшему сделана операция, угрозы жизни нет. Об этом говорится в Twitter министерства...
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