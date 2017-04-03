Российские СМИ сообщают о том, что в розыск объявлен 22-летний уроженец Кыргызстана, которого подозревают в причастности теракту, произошедшему накануне в Санкт-Петербурге.

По информации «Фонтанки», Акбаржон Джалилов является гражданином РФ, около шести лет живет в Петербурге. Сейчас его разыскивают по подозрению в причастности к совершению теракта: на него разослана ориентировка, ищут также его автомобиль.

По информации СМИ, именно Акбаржон Джалилов оставил бомбу на станции «Площадь Восстания».

Ранее по подозрению в причастности к теракту разыскивался уроженец Башкирии, его фото было опубликовано накануне . Однако мужчина сумел доказать свою непричастность к теракту, придя в полицию.