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В причастности к питерскому теракту подозревают уроженца Кыргызстана

04.04.2017 10:16 — Новости Мира | БДГ  
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Российские СМИ сообщают о том, что в розыск объявлен 22-летний уроженец Кыргызстана, которого подозревают в причастности теракту, произошедшему накануне в Санкт-Петербурге. 

По информации «Фонтанки», Акбаржон Джалилов является гражданином РФ, около шести лет живет в Петербурге. Сейчас его разыскивают по подозрению в причастности к совершению теракта: на него разослана ориентировка, ищут также его автомобиль.

По информации СМИ, именно Акбаржон Джалилов оставил бомбу на станции «Площадь Восстания».

Ранее по подозрению в причастности к теракту разыскивался уроженец Башкирии, его фото было опубликовано накануне. Однако мужчина сумел доказать свою непричастность к теракту, придя в полицию.

В понедельник 3 апреля в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Погибли, по данным на утро 4 апреля, 11 человек. Взрывное устройство, по предварительным данным, привел в действие террорист-смертник.

 
 
 
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