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Машинист объяснил, почему не остановил поезд после взрыва в Петербурге
04.04.2017 12:47 — Новости Мира | Tut.by
После взрыва в поезде петербургского метро состав прошел до следующей станции без замедления, рассказал машинист Александр Каверин. Он пояснил, что действовал строго по инструкции.
«Произошел хлопок и запыление. Я связался с диспетчером и сообщил ему о ситуации. В этот момент стали поступать непонятные сообщения по связи „пассажир — машинист“. Одновременно говорили все во всех вагонах. […] Я принял решение о выводе состава на станцию, так как состав шел без замедления», — рассказал он.
По его словам, о том, что в вагоне произошел взрыв, сотрудники метро узнали только после остановки состава.
В Следственном комитете России ранее заявили, что действия машиниста помогли предотвратить большее количество жертв.
Взрыв
Вскоре после этого на станции «Площадь Восстания» было
По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, еще почти 50 пострадавших находятся в больнице. Среди раненых трое иностранцев — граждане
Следственный комитет России
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В Следственном комитете России ранее заявили, что действия машиниста помогли предотвратить большее количество жертв.
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