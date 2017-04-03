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Машинист объяснил, почему не остановил поезд после взрыва в Петербурге

04.04.2017 12:47 — Новости Мира | Tut.by  
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После взрыва в поезде петербургского метро состав прошел до следующей станции без замедления, рассказал машинист Александр Каверин. Он пояснил, что действовал строго по инструкции.


Взрыв прогремел на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Фото: Reuters

«Произошел хлопок и запыление. Я связался с диспетчером и сообщил ему о ситуации. В этот момент стали поступать непонятные сообщения по связи „пассажир — машинист“. Одновременно говорили все во всех вагонах. […] Я принял решение о выводе состава на станцию, так как состав шел без замедления», — рассказал он.

По его словам, о том, что в вагоне произошел взрыв, сотрудники метро узнали только после остановки состава.

В Следственном комитете России ранее заявили, что действия машиниста помогли предотвратить большее количество жертв.


Метро в Санкт-Петербурге не работало накануне всю вторую половину дня. Фото: Reuters

Взрыв прогремел в понедельник днем на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Во время движения поезда в вагоне сработало взрывное устройство, предположительно, начиненное поражающими элементами.

Вскоре после этого на станции «Площадь Восстания» было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство — по предварительной информации, самодельное, но большей мощности, чем то, что сработало в вагоне.

По последним данным, в результате взрыва погибли 14 человек, еще почти 50 пострадавших находятся в больнице. Среди раненых трое иностранцев — граждане Беларуси, Таджикистана, Узбекистана.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». В городе объявлен трехдневный траур.

 
 
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В Следственном комитете России ранее заявили, что действия машиниста помогли предотвратить большее количество жертв.

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