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СК России: Взрывное устройство в питерском метро мог привести в действие один из пассажиров

04.04.2017 13:47 — Новости Мира | Tut.by  
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Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга мог привести в действие один из пассажиров, чьи останки обнаружены в вагоне поезда. Его личность уже установлена, но данные о нем не разглашаются в интересах следствия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Председателю Следственного комитета доложено, что совместными действиями следователей СК России и оперативных служб ФСБ и МВД России установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие.

3 апреля, около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Среди пострадавших есть и гражданин Беларуси. Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт. Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.

 
 
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Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются.

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