Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга мог привести в действие один из пассажиров, чьи останки обнаружены в вагоне поезда. Его личность уже установлена, но данные о нем не разглашаются в интересах следствия. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Председателю Следственного комитета доложено, что совместными действиями следователей СК России и оперативных служб ФСБ и МВД России установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина , фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие.

3 апреля, около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв . Среди пострадавших есть и гражданин Беларуси . Следственный комитет охарактеризовал взрыв как теракт . Власти Санкт-Петербурга объявили трехдневный траур.