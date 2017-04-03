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СК России: Взрывное устройство в питерском метро мог привести в действие один из пассажиров
04.04.2017 13:47 — Новости Мира | Tut.by
Взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга мог привести в действие один из пассажиров, чьи останки обнаружены в вагоне поезда. Его личность уже установлена, но данные о нем не разглашаются в интересах следствия. Об этом
«Председателю Следственного комитета доложено, что совместными действиями следователей СК России и оперативных служб ФСБ и МВД России установлено, что взрывное устройство мог привести
В настоящее время следователи продолжают допросы, проводят осмотр, в том числе и записей с камер видеонаблюдения. Назначен ряд экспертиз, среди которых взрывотехнические, генетические и другие.
3 апреля, около 14.40 по минскому времени в метро Санкт-Петербурга
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Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются.
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