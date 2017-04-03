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В Астрахани застрелили двоих инспекторов ДПС. В убийстве заподозрили исламистов
04.04.2017 14:19 — Новости Мира | Tut.by
В Астрахани в ночь на 4 апреля убили двух инспекторов ДПС. Около полуночи полицейские приехали к магазину «Магистраль» на окраине города, где столкнулись «Газель» и Nissan March. Нападение на полицейских произошло, когда они оформляли ДТП.
На видео, снятом в автомобиле инспекторов, видно, что они сидят в автомобиле с бородатым мужчиной и заполняют документы. Затем мужчина выходит, через несколько секунд в полицейских стреляют неизвестные, а потом вытаскивают тела из автомобиля. В результате нападения
В розыск объявили семь человек (по другим
По
Погибшему полицейскому Владимиру Дьяконову было 35 лет, Дмитрию Школьникову — 36. Про Школьникова местная пресса писала в 2016 году — в июне он
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Нападение на полицейских произошло, когда они оформляли ДТП.
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