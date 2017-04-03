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В Астрахани застрелили двоих инспекторов ДПС. В убийстве заподозрили исламистов

04.04.2017 14:19 — Новости Мира | Tut.by  
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В Астрахани в ночь на 4 апреля убили двух инспекторов ДПС. Около полуночи полицейские приехали к магазину «Магистраль» на окраине города, где столкнулись «Газель» и Nissan March. Нападение на полицейских произошло, когда они оформляли ДТП.


Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

На видео, снятом в автомобиле инспекторов, видно, что они сидят в автомобиле с бородатым мужчиной и заполняют документы. Затем мужчина выходит, через несколько секунд в полицейских стреляют неизвестные, а потом вытаскивают тела из автомобиля. В результате нападения погибли Владимир Дьяконов и Дмитрий Школьников. Нападавшие (по предварительным сведениям, их было четверо) забрали табельное оружие и скрылись.

В розыск объявили семь человек (по другим данным, восемь). Фотографии и имена семерых подозреваемых опубликовал Следственный комитет России. Как заявил астраханский губернатор Александр Жилкин, нападение на полицейских совершили радикальные исламисты. Он уверяет, что те намеренно спровоцировали ДТП.

По данным источника издания «Астрахань 24», утром 4 апреля полицейские нашли «Газель» преступников и задержали несколько человек. Автомобиль с дагестанскими номерами обнаружили в районе села Веселая Грива в 50 километрах от места нападения на полицейских. По сведениям того же издания, один из подозреваемых задержан; кто именно, неизвестно. Интерфакс сообщает о задержании четверых подозреваемых (в СК это опровергли). Известно, что один из них работал водителем маршрутки.

Погибшему полицейскому Владимиру Дьяконову было 35 лет, Дмитрию Школьникову — 36. Про Школьникова местная пресса писала в 2016 году — в июне он отговорил 17-летнюю девушку прыгать с моста в Волгу. У обоих полицейских остались дети.

 
 
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Нападение на полицейских произошло, когда они оформляли ДТП.

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