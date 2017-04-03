3 апреля в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв. Погибли уже 14 человек , еще 49 пострадали. Сейчас правоохранители разбираются в том, кто и зачем пронес бомбу в поезд. За последние 20 лет больше всего «подземных» терактов произошло в России. Виновники некоторых атак не найдены до сих пор. TUT.BY вспомнил все случаи.



Пострадавший после взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017. Фото: Reuters

Москва, июнь 1996 года

В перегоне между станциями «Тульская» и «Нагатинская» произошел взрыв самодельного устройства. Взрывчатка мощностью около 1 кг в тротиловом эквиваленте была заложена под одно из сидений в вагоне.

Погибли 4 человека, еще 16 получили ранения. В декабре 1997 были задержаны двое подозреваемых, их имена не разглашались — как и информация о возможном приговоре.



Спасатели выходят со станции метро «Тульская». Фото: Reuters

Санкт-Петербург, декабрь 1996 года

Взрыв произошел в поезде между станциями «Площадь Ленина» и «Выборгская». Бомба была заложена под сиденье, ее мощность составила примерно 400 граммов тротила.

Из-за позднего времени людей в метро было мало, пострадал один человек. О задержании виновных не сообщалось.

Париж, декабрь 1996 года

Газовый баллон, начиненный поражающими элементами (гвоздями и стружкой), взорвался в вагоне на станции метро «Порт-Руаяль».

Погибли 4 человека, еще больше сотни получили ранения — большинство из них ждали поезд на платформе. Ответственность за теракты взяли на себя алжирские террористы из экстремистской Вооруженной исламской группы.

Тбилиси, октябрь 1997 года

При взрыве самодельного устройства на станции «Дидубе» погиб один человек.

Им оказался бывший сотрудник полиции. Следствие пришло к выводу, что именно он пронес бомбу в метро.

Москва, январь 1998 года

Взрыв прогремел в вестибюле станции метро «Третьяковская», мощность устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

Трое человек получили ранения. Оказалось, машинист нашел подозрительную дамскую сумочку и передал ее дежурной по станции. Та отнесла находку в безлюдную зону и пошла за милицией. Вскоре бомба взорвалась, кто ее оставил — неизвестно до сих пор.



Взрыв на станции «Третьяковская» в Москве. Фото: Данил Непомнящий

Москва, август 2000 года

Взрывное устройство сработало в подземном переходе под Пушкинской площадью, где находятся выходы со станций «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская». Бомба мощностью около 800 граммов в тротиловом эквиваленте была спрятана в забытой сумке у торгового павильона.

Погибли 13 человек, 118 получили ранения. В 2005 году случившееся было признано терактом, но преступников не нашли.



Пострадавшие от взрыва в подземном переходе под Пушкинской площадью в Москве. Фото: Reuters

Москва, февраль 2001 года

На станции «Белорусская-кольцевая» взорвалась бомба мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Устройство заложили на платформе станции под мраморную скамью, которая приняла на себя основную силу удара.

Пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Виновных не нашли.



Сотрудники милиции у входа на станцию «Белорусская кольцевая», 2001 год. Фото: Reuters

Милан, май 2002 года

На станции «Дуомо» неизвестные взорвали газовый баллон. Огонь охватил стены и пол, но пожар быстро потушили.

Никто не пострадал. Преступникам удалось скрыться. В мусорной урне рядом с местом взрыва полиция нашла записку, в которой ответственность за теракт брали на себя исламские экстремисты.

Тэгу (Южная Корея), февраль 2003 года

Эта трагедия считается одной из крупнейших в истории метро, хотя она и не была квалифицирована как теракт. Душевнобольной мужчина поджег канистру с горючей жидкостью на станции «Чунанно» в переполненном поезде.

Погибли 192 человека, пострадали еще 151. Большое количество жертв объясняется тем, что огонь перебросился на соседний состав. Он прибыл на станцию через пару минут, машинист был предупрежден. Сначала он ненадолго открыл двери вагонов, но потом попросил пассажиров оставаться внутри и закрыл их, опасаясь токсичного дыма. Позже электричество на станции отключилось и пассажиры оказались заблокированными.

Сам поджигатель получил легкие травмы. По его признанию, хотел умереть, но не в одиночестве. Перед трагедией мужчина грозился поджечь клинику за плохое лечение.

В 2004 мужчину приговорили к пожизненным каторжным работам, спустя полгода он умер в тюрьме. Также были осуждены машинисты двух поездов — за преступную халатность.



Оперативные службы у горящей станции метро в городе Тэгу. Фото: Reuters

Москва, февраль 2004 года

В вагоне по дороге между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» произошел взрыв устройства мощностью около 4 кг в тротиловом эквиваленте.

Погиб 41 человек, еще 250 получили ранения. Позже выяснилось, что начиненную болтами и шурупами бомбу привел в действие террорист-смертник.



Пострадавший после взрыва в метро на «Павелецкой». Фото: Reuters

Москва, август 2004 года

На входе у станции метро «Рижская» подорвала себя террористка-смертница. Женщина пыталась пройти внутрь, но увидела милиционеров и привела в действие устройство мощностью около 1,5 кг тротила.

Погибли 10 человек (в том числе сообщник террористки), еще 46 получили ранения. В 2007 году трех причастных к организации терактов на «Рижской» и ранее на «Автозаводской» — «Павелецкой» приговорили к пожизненному заключению.

Лондон, июль 2005 года

Почти одновременно в вагонах трех поездов сработали взрывные устройства (перегоны между станциями «Алдгейт» и «Ливерпуль-стрит»; «Кингс Кросс» и «Рассел-сквер»; близ станции «Эдвейр Роуд»). Атака произошла в первый день саммита «Большой восьмерки» (G8), проходившего в Великобритании.

В результате погибли 26 пассажиров метро. Ранения получили более 700 человек. Установлено, что бомбы привели в действие трое террористов-смертников, приверженцев исламского фундаментализма.

Москва, март 2010 года

Двойной теракт произошел на станции «Лубянка», а через полчаса — на станции «Парк Культуры». Мощность взрывных устройств составила 4 и 2 кг тротила соответственно, в качестве поражающих элементов были использованы арматура и болты.

Погиб 41 человек, еще более сотни пострадали. Бомбы привели в действие две террористки-смертницы.



Фото: Reuters

Минск, апрель 2011 года

Взрыв произошел на станции метро «Октябрьская», взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте было спрятано под скамейку на станции.

Погибли 15 человек, еще более двух сотен белорусов получили ранения . За совершение теракта к расстрелу были приговорены Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Брюссель, март 2016 года

В поезде между станциями «Маалбеек» и «Шуман» неподалеку, что от здания Европарламента, произошел взрыв (за полтора часа до этого два взрыва случились в аэропорту).

В метро погибли 20 человек, еще более сотни пострадали. Устройства привели в действие три смертника, ответственность за атаку взяло на себя «Исламское государство».



Женщина-полицейский указывает направление машине скорой помощи, спешащей к месту взрыва у одной из станций метро в Брюсселе. Скриншот из видео, 22 марта 2016 года. Фото: Reuters TV