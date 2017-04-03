﻿ Четыре иностранца пострадали при теракте в метро Петербурга. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Четыре иностранца пострадали при теракте в метро Петербурга

04.04.2017 17:24 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Четыре иностранца, в том числе гражданин Латвии, пострадали в результате теракта в петербургском метрополитене в понедельник. Об этом сегодня сообщил журналистам глава городского комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что среди пострадавших трое иностранцев: граждане Беларуси, Узбекистана и Таджикистана.

«По нашим данным четыре иностранца. Еще гражданин Латвии, он в Елизаветинскую (больницу) поступил», — сказал Колабутин.

Взрыв произошел 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Взрывное устройство, согласно предварительным данным, привел в действие террорист-смертник.

Читайте также:

Брат пострадавшего во время теракта в Питере белоруса: «Уже ходит, просил к нему не приезжать»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сегодня сообщил журналистам глава городского комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Теракты в метро за последние 20 лет: больше всего в России, многие не раскрыты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика