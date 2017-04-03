Четыре иностранца, в том числе гражданин Латвии, пострадали в результате теракта в петербургском метрополитене в понедельник. Об этом сегодня сообщил журналистам глава городского комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что среди пострадавших трое иностранцев: граждане Беларуси , Узбекистана и Таджикистана.

«По нашим данным четыре иностранца. Еще гражданин Латвии, он в Елизаветинскую (больницу) поступил», — сказал Колабутин.

Взрыв произошел 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Взрывное устройство, согласно предварительным данным, привел в действие террорист-смертник .

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