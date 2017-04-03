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Четыре иностранца пострадали при теракте в метро Петербурга
04.04.2017 17:24 — Новости Мира | Tut.by
Четыре иностранца, в том числе гражданин Латвии, пострадали в результате теракта в петербургском метрополитене в понедельник. Об этом сегодня сообщил журналистам глава городского комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.
Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что среди пострадавших трое иностранцев: граждане
«По нашим данным четыре иностранца. Еще гражданин Латвии, он в Елизаветинскую (больницу) поступил», — сказал Колабутин.
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Об этом сегодня сообщил журналистам глава городского комитета по здравоохранению Валерий Колабутин.
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