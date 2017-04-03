Следственный комитет России опубликовал на своем сайте список погибших в результате взрыва, произошедшего в петербургском метро в понедельник, 3 апреля.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В списке приводятся имена и даты рождения 10 из 14 погибших в результате взрыва. Из них семь родились после 1990 года. Самый молодой из опознанных погибших родился в 2000 году.

В сообщении говорится, что еще четыре жертвы теракта пока не опознаны. Для их опознания назначена генетическая экспертиза.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Петербургского метрополитена прогремел днем 3 апреля. В результате погибли 11 человек, еще трое позднее скончались в больнице. Кроме того, пострадали еще около 50 человек.

По данным следствия, взрывное устройство в вагоне поезда мог привести в действие смертник. Он же предположительно оставил сумку с еще одной бомбой, оснащенной таймером, на станции метро «Площадь Восстания», однако эту бомбу удалось вовремя обезвредить.

Следственный комитет России заявил, что установил личность предполагаемого смертника . По данным следствия, им был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Он получил российское гражданство и последние несколько лет жил в Петербурге.

Дело о взрыве расследуется по статье «Теракт», но следственные органы отмечали, что рассматривают и другие версии случившегося.