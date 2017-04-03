﻿ Следствие опубликовало список погибших в петербургском метро. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следствие опубликовало список погибших в петербургском метро

04.04.2017 20:11 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет России опубликовал на своем сайте список погибших в результате взрыва, произошедшего в петербургском метро в понедельник, 3 апреля.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В списке приводятся имена и даты рождения 10 из 14 погибших в результате взрыва. Из них семь родились после 1990 года. Самый молодой из опознанных погибших родился в 2000 году.

В сообщении говорится, что еще четыре жертвы теракта пока не опознаны. Для их опознания назначена генетическая экспертиза.

Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Петербургского метрополитена прогремел днем 3 апреля. В результате погибли 11 человек, еще трое позднее скончались в больнице. Кроме того, пострадали еще около 50 человек.

По данным следствия, взрывное устройство в вагоне поезда мог привести в действие смертник. Он же предположительно оставил сумку с еще одной бомбой, оснащенной таймером, на станции метро «Площадь Восстания», однако эту бомбу удалось вовремя обезвредить.

Следственный комитет России заявил, что установил личность предполагаемого смертника. По данным следствия, им был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. Он получил российское гражданство и последние несколько лет жил в Петербурге.

Дело о взрыве расследуется по статье «Теракт», но следственные органы отмечали, что рассматривают и другие версии случившегося.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый молодой из опознанных погибших родился в 2000 году. В сообщении говорится, что еще четыре жертвы теракта пока не опознаны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Четыре иностранца пострадали при теракте в метро Петербурга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика