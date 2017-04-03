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Следствие опубликовало список погибших в петербургском метро
04.04.2017 20:11 — Новости Мира | Tut.by
Следственный комитет России опубликовал на своем сайте
В списке приводятся имена и даты рождения 10 из 14 погибших в результате взрыва. Из них семь родились после 1990 года. Самый молодой из опознанных погибших родился в 2000 году.
В сообщении говорится, что еще четыре жертвы теракта пока не опознаны. Для их опознания назначена генетическая экспертиза.
Взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» Петербургского метрополитена прогремел днем 3 апреля. В результате погибли 11 человек, еще трое позднее скончались в больнице. Кроме того, пострадали еще около 50 человек.
По данным следствия, взрывное устройство в вагоне поезда мог привести в действие смертник. Он же предположительно оставил сумку с еще одной бомбой, оснащенной таймером, на станции метро «Площадь Восстания», однако эту бомбу удалось вовремя обезвредить.
Следственный комитет России заявил, что
Дело о взрыве расследуется по статье «Теракт», но следственные органы отмечали, что рассматривают и другие версии случившегося.
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Самый молодой из опознанных погибших родился в 2000 году. В сообщении говорится, что еще четыре жертвы теракта пока не опознаны.
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