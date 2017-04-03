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Жертвами газовой атаки в Сирии стали почти 60 человек

04.04.2017 20:42 — Новости Мира | Tut.by  
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В сирийской провинции Идлиб в результате воздушной атаки с применением отравляющего вещества погибли по меньшей мере 58 мирных жителей, среди них девять детей, сообщает во вторник, 4 апреля, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Десятки человек пострадали, у них отмечались симптомы удушья, потеря сознания, тошнота, что является признаками газовой атаки, говорится в сообщении SOHR.


Фото: Reuters

По данным наблюдателей, остается неясным, какое именно ядовитое вещество было использовано при газовой атаке, отсутствует также информация о том, какие самолеты осуществили атаку — российских ВВС или правительственных войск Сирии.

Представители ООН в марте обвинили сирийское правительство в применении хлора во время боев за город Алеппо и в других городах. В отчете комиссии по расследованию при Совете по правам человека ООН говорилось как минимум о пяти случаях применения хлора правительственными войсками Сирии с начала 2017 года.

В 2013 году во время воздушного налета недалеко от Дамаска от отравляющего газа погибли около 1400 человек. Сирийская оппозиция и международные наблюдатели обвинили в атаке правительственные войска президента Башара Асада. Вскоре после этого правительство Сирии согласилось уничтожить все запасы химического оружия, однако хлор не попал в этот список, поскольку его применяют также в гражданских целях.

 
 
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По данным наблюдателей, атаку могли совершить как сирийские, так и российские истребители.

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