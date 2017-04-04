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Работал автослесарем. Подробности жизни террориста, взорвавшего метро

04.04.2017 23:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Акбаржон Джалилов, взорвавший питерскую подземку, работал в автомастерской Санкт-Петербурга, а российское гражданство получил в 2011 году в генконсульстве России в Киргизии. «Газета.Ru» выяснила неизвестные ранее подробности о террористе-смертнике.


Фото из аккаунта в сети «ВКонтанте»

Родители подозреваемого в совершении теракта Акбаржона Джалилова проживают в Оше в микрорайоне Амир-Тимур. В настоящий момент они находятся на допросе в управлении Госкомитета национальной безопасности республики.

Как выяснила «Газета.Ru», киргизские силовики сейчас выясняют, когда Джалилов увлекся идеями радикального ислама и с кем в последнее время поддерживал связь. При этом источники «Газеты.Ru» в правоохранительных органах рассказали, что на спецучете Джалилов не состоял и в преступлениях замечен не был.

По словам собеседника, киргизским полицейским понадобилось почти 12 часов, чтобы понять, о каком Джалилове идет речь.

«Дело в том, что отец Джалилова является гражданином России, — пояснил собеседник „Газете.Ru“. — Еще в 2011 году он забрал сына с собой в Петербург. Там они оба работали в автомастерской: они кузовщики».

При этом перед отъездом, отмечает собеседник, Джалилов-младший получил российское гражданство. Примечательно, что ходатайствовал о предоставлении гражданства его отец. Для этого он обращался в российское генконсульство в Киргизии, и именно там ему выдали паспорт.

Вскоре Джалилов-старший вернулся на родину и остался там жить вместе с женой и младшими детьми. Джалилов-младший продолжал работать в Питере.

По словам собеседника, последний раз Джалилов приезжал к родителям в конце февраля, а улетел 3 марта. В этом отлете офицер отмечает одну странность: как правило, Джалилов-младший всегда летал напрямую в Пулково. А на этот раз он вылетел в Домодедово в Москву.

Сейчас, по данным «Газеты.Ru», силовики выясняют, с кем он мог встречаться в столице. Не исключено, что именно в Москве на данный момент находятся организаторы теракта.

По данным источников «Газеты.Ru», Джалилов был приверженцем идей одной из запрещенных в России экстремистских организаций, связанных с так называемым «Исламским государством». «Сейчас следователи выясняют весь круг его знакомств и связей», — сказал источник.

По данным издания «Фонтанка.ру», Джалилов жил в Петербурге в течение последних шести лет.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» в одном из вагонов смертник взорвал бомбу. По данным следствия, смертник действовал не в одиночку, у него были сообщники. Так, один из террористов заложил бомбу на станции метро «Площадь Восстания». Однако после первого взрыва связь в метро была заблокирована, и второе устройство не удалось дистанционно привести в действие. Самодельные взрывные устройства оказались идентичными друг другу.

В качестве корпусов использовались пустые металлические автомобильные огнетушители. Внутри них находилась взрывчатка, поверх которой с помощью скотча были закреплены стальные шарики от подшипников.

4 апреля МЧС опубликовало списки пострадавших в теракте: от взрыва погибли 14 человек, пострадали более 50, личности четверых из них до сих пор не установлены.

 
Теги: знакомства
 
 
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Источники в правоохранительных органах рассказали, что на спецучете Джалилов не состоял и в преступлениях замечен не был.

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