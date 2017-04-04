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Евросоюз перечислил Украине второй транш помощи в размере 600 миллионов евро
04.04.2017 22:28 — Новости Мира | Tut.by
Евросоюз во вторник, 4 апреля, перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter. Деньги, по его словам, предназначены для «стабилизации и реформирования экономики».
Выделение этой суммы одобрено Еврокомиссией 16 марта. Украинский президент ранее заявлял, что средства поступят сразу после предоставления очередного транша Международным валютным фондом. 3 апреля Порошенко сообщил, что
При этом заместитель главы Национального банка страны Олег Чурий сказал, что до конца 2019 года Украина должна выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним обязательствам.
В апреле 2015 года Евросоюз одобрил программу макрофинансовой помощи Украине на сумму в 1,8 миллиарда евро. Оговаривалось, что всего будет три транша. Первые два — в 2015-м, а третий — в 2016 году. Однако в реальности был перечислен только первый транш, остальные были задержаны из-за несогласия ЕС с законом, запрещающим вывоз леса-кругляка.
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При этом заместитель главы Национального банка страны Олег Чурий сказал, что до конца 2019 года Украина должна выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним...
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