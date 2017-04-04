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Евросоюз перечислил Украине второй транш помощи в размере 600 миллионов евро

04.04.2017 22:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Евросоюз во вторник, 4 апреля, перечислил Украине второй транш макрофинансовой помощи на 600 миллионов евро. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter. Деньги, по его словам, предназначены для «стабилизации и реформирования экономики».

Выделение этой суммы одобрено Еврокомиссией 16 марта. Украинский президент ранее заявлял, что средства поступят сразу после предоставления очередного транша Международным валютным фондом. 3 апреля Порошенко сообщил, что совет МВФ выделил его стране один миллиард долларов.

При этом заместитель главы Национального банка страны Олег Чурий сказал, что до конца 2019 года Украина должна выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним обязательствам.

В апреле 2015 года Евросоюз одобрил программу макрофинансовой помощи Украине на сумму в 1,8 миллиарда евро. Оговаривалось, что всего будет три транша. Первые два — в 2015-м, а третий — в 2016 году. Однако в реальности был перечислен только первый транш, остальные были задержаны из-за несогласия ЕС с законом, запрещающим вывоз леса-кругляка.

 
 
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При этом заместитель главы Национального банка страны Олег Чурий сказал, что до конца 2019 года Украина должна выплатить 12,8 миллиарда долларов по внешним...

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