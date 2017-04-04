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Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
05.04.2017 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты средней дальности. Запуск ракеты подтвердило тихоокеанское командование вооруженных сил США.
Ракета наземного базирования взлетела с полигона на восточном побережье Корейского полуострова и взяла курс в направлении Японии.
По данным американских военных, ракета не долетела до японской акватории упала в нейтральных водах Японского моря.
По информации министерства обороны Южной Кореи, полет продолжался 9 минут, за это время ракета преодолела расстояние примерно в 60 километров.
Очередное испытание северокорейского стратегического оружия состоялось за день до визита в США председателя КНР Си Цзиньпина.
Одной из главных тем переговоров китайского лидера с президентом США Дональдом Трампом станет проблема обуздания ракетно-ядерных амбиций Пхеньяна.
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По данным американских военных, ракета не долетела до японской акватории упала в нейтральных водах Японского моря.
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