Представители запрещенного в России «Исламского государства» выпустили обращение к Соединенным Штатам. В нем впервые упомянут Дональд Трамп.



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Reuters опубликовал обращение членов запрещенной в России организации «Исламское государство» к США, в котором боевики, как отмечает агентство, впервые упомянули Дональда Трампа после его вступления в должность главы Соединенных Штатов.

Его, по данным Reuters, террористы назвали «идиотом, который не знает, что такое Сирия, Ирак или ислам». Послание, как уточняет агентство, было размещено в записи в одном из каналов Telegram. Его автором, по данным Reuters, является представитель ИГИЛ Аби аль-Хассан аль-Мухаджир.

«Америка, ты утонула, и здесь нет спасителя», — приводит агентство текст послания. США, как пишет Reuters, боевики также назвали «обанкротившейся жертвой солдат халифата во всех частях земли». «Признаки вашей кончины очевидны для любого глаза», — заявили террористы, отметив, что Трамп, по их мнению, сделал победу над «Исламским государством» «приоритетом» в своей политике. Америке, как замечает агентство, боевики предрекли «смерть от злобы».

Ранее Трамп подписал указ, согласно которому в США запрещался въезд гражданам шести мусульманских стран. Эта норма должна была вступить в силу 16 марта, однако за несколько часов до этого ее заблокировал суд штата Гавайи. Судья, как уточнял Reuters, принял такое решение после изучения соответствующего запроса властей штата.

В тот же день американский лидер назвал произошедшее «беспрецедентным превышением судейских полномочий», пообещав «бороться» с этим решением «так долго, сколько оно будет существовать».