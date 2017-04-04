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В Австралии изъяли невиданную партию метамфетамина

05.04.2017 08:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Австралийская полиция изъяла крупнейшую в истории страны партию кристаллического метамфетамина — психостимулятора, внесенного ООН в список наркотических веществ.


Фото: полиция Австралии

По данным Федеральной полиции Австралии, 903 килограмма наркотиков были спрятаны между половицами в контейнере, прибывшем по морю в Мельбурн. Рыночная стоимость перехваченного груза составляет примерно 680 млн долларов США.

По обвинению в незаконном обороте наркотиков задержаны двое жителей Мельбурна — мужчины в возрасте 53 и 36 лет.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл лично похвалил таможенников и полицейских, а наркодельцов назвал «торговцами смертью».

«Там была почти тонна „льда“ (одно из разговорных названий метамфетамина — Би-би-си), и в том, что столь огромную партию удалось конфисковать — большая заслуга нашей пограничной охраны и полиции», — сказал премьер.


Фото: полиция Австралии

В полиции говорят, что синтетический наркотик произведен в одной из стран Азии — в какой именно, не уточняется.

В 2015 году правительство Австралии учредило специальную службу по борьбе с незаконным оборотом кристаллического метамфетамина. Этому предшествовал доклад Комиссии по вопросам преступности, в котором метамфенамин назван наиболее опасным для общества видом наркотика.

 
 
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Рыночная стоимость перехваченного груза составляет примерно 680 млн долларов США.

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