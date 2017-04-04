Дядя подозреваемого в совершении террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова не считает, что он был религиозным фанатиком. Об этом киргизскому изданию « 24.kg » рассказал в среду сам родственник предполагаемого преступника Имаджон Джалилов.

По его словам, племянник действительно регулярно посещал мечеть, однако не являлся экстремистом. На остальные вопросы Имаджон отказался отвечать, объясняя это тем, что «толком не общается со своей родней», пишет издание. Сообщается, что почти сразу же после террористического акта в Петербурге проживающая в киргизском областном центре Ош семья Джалиловых куда-то исчезла, в том числе младший брат подозреваемого.

Как сообщили ранее в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, в понедельник вечером родители Джалилова были приглашены в ведомство «в рамках проведения оперативно-следственных мероприятий». По данным источника ТАСС в киргизских правоохранительных органах, некоторые члены семьи подозреваемого вылетели в Санкт-Петербург.

В связи с появившимися в ряде СМИ сообщениями о киргизском гражданстве подозреваемого в совершении теракта МИД Кыргызстана выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что Джалилов, который родился в 1995 году и является этническим узбеком, никогда не получал паспорт гражданина республики. По достижении 16-летнего возраста он сразу получил российский паспорт и уехал на постоянное место жительства из Оша в РФ.

Взрыв в вагоне поезда произошел 3 апреля, около 14.40, на перегоне между станциями петербургского метрополитена «Технологический институт» и «Сенная площадь». Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт. По последним данным Минздрава РФ, в результате взрыва погибли 14 человек , 49 находятся в больницах.