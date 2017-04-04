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Меланшон выиграл дебаты кандидатов в президенты Франции
05.04.2017 09:55 — Новости Мира | Tut.by
Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон выиграл прошедшие во вторник 4 апреля предвыборные дебаты,
Эмманюэль Макрон, представляющий движение «Вперед», занял вторую строчку рейтинга с 21 процентом голосов, тройку с 15 процентами замкнул бывший премьер-министр Франсуа Фийон, ультраправая Марин Ле Пен стала четвертой с 11 процентами. В прошедших дебатах приняли участие все 11 претендентов на высший пост.
Вместе с тем, пишет
Выборы президента Франции пройдут 23 апреля, второй тур, если потребуется, состоится 7 мая. Основными кандидатами считаются Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.
В отношении супруги Фийона Пенелопы 28 марта было начато официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве. За две недели до этого было открыто расследование и в отношении самого Фийона. Он подозревается в хищении и растрате государственных средств. Позже его также
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В пользу Меланшона высказались 25% опрошенных. На втором месте по популярности Эммануэль Макрон, кандидат движения "Вперед". За него проголосовал 21% респондентов.
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