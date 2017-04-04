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Меланшон выиграл дебаты кандидатов в президенты Франции

05.04.2017 09:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон выиграл прошедшие во вторник 4 апреля предвыборные дебаты, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV. За представляющего левое движение «Непокоренная Франция» Меланшона отдали голоса 25 процентов респондентов.


Жан-Люк Меланшон. Фото: Reuters

Эмманюэль Макрон, представляющий движение «Вперед», занял вторую строчку рейтинга с 21 процентом голосов, тройку с 15 процентами замкнул бывший премьер-министр Франсуа Фийон, ультраправая Марин Ле Пен стала четвертой с 11 процентами. В прошедших дебатах приняли участие все 11 претендентов на высший пост.

Вместе с тем, пишет Интерфакс, результаты данного опроса значительно разнятся с итогами онлайн-голосования, проведенного французскими СМИ. К примеру, на сайте издания Figaro 52 процента респондентов отдали предпочтение Фийону, тогда как Меланшон набрал 16 процентов.

Выборы президента Франции пройдут 23 апреля, второй тур, если потребуется, состоится 7 мая. Основными кандидатами считаются Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.

В отношении супруги Фийона Пенелопы 28 марта было начато официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве. За две недели до этого было открыто расследование и в отношении самого Фийона. Он подозревается в хищении и растрате государственных средств. Позже его также заподозрили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.

 
 
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В пользу Меланшона высказались 25% опрошенных. На втором месте по популярности Эммануэль Макрон, кандидат движения "Вперед". За него проголосовал 21% респондентов.

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