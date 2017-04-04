Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон выиграл прошедшие во вторник 4 апреля предвыборные дебаты, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу телеканала BFMTV. За представляющего левое движение «Непокоренная Франция» Меланшона отдали голоса 25 процентов респондентов.



Жан-Люк Меланшон. Фото: Reuters

Эмманюэль Макрон, представляющий движение «Вперед», занял вторую строчку рейтинга с 21 процентом голосов, тройку с 15 процентами замкнул бывший премьер-министр Франсуа Фийон, ультраправая Марин Ле Пен стала четвертой с 11 процентами. В прошедших дебатах приняли участие все 11 претендентов на высший пост.

Вместе с тем, пишет Интерфакс , результаты данного опроса значительно разнятся с итогами онлайн-голосования, проведенного французскими СМИ. К примеру, на сайте издания Figaro 52 процента респондентов отдали предпочтение Фийону, тогда как Меланшон набрал 16 процентов.

Выборы президента Франции пройдут 23 апреля, второй тур, если потребуется, состоится 7 мая. Основными кандидатами считаются Эммануэль Макрон, Франсуа Фийон и Марин Ле Пен.

В отношении супруги Фийона Пенелопы 28 марта было начато официальное расследование по делу о фиктивном трудоустройстве. За две недели до этого было открыто расследование и в отношении самого Фийона. Он подозревается в хищении и растрате государственных средств. Позже его также заподозрили в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами.