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Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко

05.04.2017 10:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего замгубернатора Одесской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Соответствующий указ, подписанный 28 марта, опубликован на сайте главы государства.


Гайдар покинула пост заместителя губернатора Одесской области в мае 2016 года из-за изменений в законе о госслужбе, которые запретили чиновникам иметь второе гражданство. После этого она оставалась депутатом областного совета.

В Одессу Гайдар приехала в 2015 году по приглашению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который стал губернатором области. В конце 2016 года Саакашвили тоже покинул свой пост, раскритиковав власти страны во главе с Порошенко.

 
 
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Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего замгубернатора Одесской области Марию Гайдар своим внештатным советником.

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