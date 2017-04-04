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Мария Гайдар стала советником Петра Порошенко
05.04.2017 10:56 — Новости Мира | Tut.by
Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего замгубернатора Одесской области Марию Гайдар своим внештатным советником. Соответствующий указ, подписанный 28 марта,
Гайдар
В Одессу Гайдар приехала в 2015 году по приглашению бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который стал губернатором области. В конце 2016 года Саакашвили тоже покинул свой пост, раскритиковав власти страны во главе с Порошенко.
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Президент Украины Петр Порошенко назначил бывшего замгубернатора Одесской области Марию Гайдар своим внештатным советником.
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